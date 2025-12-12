Clube da Série A usa "caneta emagrecedora" e chega a 70 lesões

Mounjaro, a "caneta emagrecedora" - Foto: Divulgação

Nos últimos dias, o São Paulo Futebol Clube se envolveu em uma polêmica em torno do uso da famosa "caneta emagrecedora" por atletas do time, e divulgou um posicionamento oficial para esclarecer a repercussão em torno do uso do medicamento Mounjaro.

O tema veio à tona após uma reportagem do UOL escrita em meio a questionamentos sobre o funcionamento do departamento médico tricolor, que atualmente sofre com um número altíssimo de lesões.

Aos poucos, o assunto ganhou força diante do alto número de problemas físicos registrados pelo clube em 2025. Ao todo, cerca de 70 ocorrências de lesões atingiram jogadores do elenco, o que levou a especulações sobre possíveis divergências entre profissionais da área de saúde do São Paulo, incluindo a prescrição do medicamento.

O uso do Mounjaro foi administrado em dois atletas tricolores, partindo de prescrição médica da equipe do São Paulo e sendo acompanhado pelo DM do clube.

Prescrição médica e acompanhamento

O medicamento foi indicado pelo médico Eduardo Rauen, que acompanhava casos específicos no SuperCT, segundo o portal Lance!. Atualmente, o nutrólogo também atua em clínica particular localizada no bairro do Cidade Jardim, em São Paulo.

O Mounjaro é um medicamento originalmente utilizado no tratamento de diabetes tipo 2 e que também vem sendo prescrito, sob rigoroso controle médico, para casos de controle de peso. Seu uso no esporte tem sido tema de debates justamente pela necessidade de acompanhamento clínico rigoroso, o que teria acontecido no São Paulo.

Nota oficial do São Paulo

Em seu posicionamento, o São Paulo negou qualquer irregularidade e classificou como exagerada a associação do medicamento ao elevado número de lesões na temporada.

O clube afirmou que não houve uso generalizado do medicamento. O tratamento foi indicado pontualmente, após avaliações clínicas detalhadas, e restrito a dois atletas do time profissional.

Para o São Paulo, a tentativa de relacionar o uso do Mounjaro ao volume de lesões registradas em 2025 é incorreta e desonesta, uma vez que o medicamento é regularizado pela Anvisa e produzido pelo laboratório Eli Lilly, referência internacional na indústria farmacêutica.

O Tricolor reafirmou que não existe irregularidade no uso do produto quando há prescrição médica, procedência comprovada e acompanhamento profissional, como ocorreu nos casos citados.

Assim, todas as condutas adotadas por médicos, consultores ou prestadores de serviço do clube seguiram normas éticas, regulamentações legais e a legislação vigente.