Craque de time do Brasileirão anuncia aposentadoria após grave problema

Meia deve se aposentar em 2025 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Oscar

O meia Oscar, que atualmente defende o São Paulo, deve encerrar sua carreira como atleta profissional ainda em 2025 após um susto envolvendo sua saúde.

O jogador passou por momentos de tensão ao desmaiar durante exames de rotina realizados no CT da Barra Funda, em novembro deste ano. Ele ficou cinco dias internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde recebeu o diagnóstico de síncope vasovagal.

Diagnóstico que definiu o fim da carreira

Causada por gatilhos comuns — como estresse emocional (medo, ansiedade, exaustão), estímulos físicos (ver sangue, dor intensa, agulhas, esforço ao evacuar) e alterações ambientais (calor excessivo, ficar muito tempo em pé) — a síncope vasovagal é uma das principais causas de desmaio. Ocorre quando o corpo reage de forma exagerada a esses gatilhos, provocando queda súbita da frequência cardíaca e da pressão arterial, reduzindo momentaneamente o fluxo sanguíneo para o cérebro.

Entre os sintomas mais recorrentes estão tontura, suor excessivo e náuseas.

Nos casos leves, o tratamento consiste em ajustes no estilo de vida, como aumentar a hidratação e ingestão de sal, além de deitar-se com as pernas elevadas ao perceber sinais de desmaio. Em situações mais graves, podem ser necessários medicamentos ou até o uso de marca-passo.

Futuro do atleta

Segundo a ESPN, o São Paulo planeja uma reunião com Oscar para discutir seu futuro. O jogador chegou a participar dos treinos na última semana.

O clube estuda possibilidades para mantê-lo dentro da instituição, ao menos nos bastidores. Oscar tem contrato válido até 2027.

Ao todo, o meia soma 2 gols e 5 assistências nos 21 jogos em que vestiu a camisa do São Paulo.