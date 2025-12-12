Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Craque de time do Brasileirão anuncia aposentadoria após grave problema

Jogador decide encerrar a carreira ainda em 2025

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

12/12/2025 - 12:43 h
Meia deve se aposentar em 2025
Meia deve se aposentar em 2025 -

O meia Oscar, que atualmente defende o São Paulo, deve encerrar sua carreira como atleta profissional ainda em 2025 após um susto envolvendo sua saúde.

O jogador passou por momentos de tensão ao desmaiar durante exames de rotina realizados no CT da Barra Funda, em novembro deste ano. Ele ficou cinco dias internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde recebeu o diagnóstico de síncope vasovagal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diagnóstico que definiu o fim da carreira

Causada por gatilhos comuns — como estresse emocional (medo, ansiedade, exaustão), estímulos físicos (ver sangue, dor intensa, agulhas, esforço ao evacuar) e alterações ambientais (calor excessivo, ficar muito tempo em pé) — a síncope vasovagal é uma das principais causas de desmaio. Ocorre quando o corpo reage de forma exagerada a esses gatilhos, provocando queda súbita da frequência cardíaca e da pressão arterial, reduzindo momentaneamente o fluxo sanguíneo para o cérebro.

Leia Também:

Clubes querem reduzir número de rebaixados da Série A; entenda
Alvo do Bahia, goleiro prioriza permanecer no futebol europeu
Clubes pressionam CBF a barrar novos gramados sintéticos até 2026
Gigantes ingleses disputam a contratação de Dell, joia do Bahia

Entre os sintomas mais recorrentes estão tontura, suor excessivo e náuseas.

Nos casos leves, o tratamento consiste em ajustes no estilo de vida, como aumentar a hidratação e ingestão de sal, além de deitar-se com as pernas elevadas ao perceber sinais de desmaio. Em situações mais graves, podem ser necessários medicamentos ou até o uso de marca-passo.

Futuro do atleta

Segundo a ESPN, o São Paulo planeja uma reunião com Oscar para discutir seu futuro. O jogador chegou a participar dos treinos na última semana.

O clube estuda possibilidades para mantê-lo dentro da instituição, ao menos nos bastidores. Oscar tem contrato válido até 2027.

Ao todo, o meia soma 2 gols e 5 assistências nos 21 jogos em que vestiu a camisa do São Paulo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão esportes São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Meia deve se aposentar em 2025
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Meia deve se aposentar em 2025
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Meia deve se aposentar em 2025
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Meia deve se aposentar em 2025
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x