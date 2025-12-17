TECNOLOGIA
CBF inicia visitas técnicas para impedimento semiautomático na Série A
Fonte Nova e Barradão recebem vistorias da CBF ainda em dezembro para instalação do sistema
Por Redação
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avança na implementação do sistema de impedimento semiautomático, tecnologia que promete aumentar a precisão das decisões de arbitragem no futebol brasileiro. A empresa Genius Sports, responsável pela instalação do equipamento, já começou a vistoria nos estádios da Série A, com o objetivo de preparar o uso da ferramenta no início da temporada de 2026.
Até esta terça-feira, 16, nove arenas já receberam a equipe da Genius, que realiza a primeira fase do trabalho, voltada a análises técnicas sobre onde e como os equipamentos serão instalados. Entre os estádios que já passaram pelas visitas estão Nilton Santos, Maracanã, São Januário, Morumbi, Arena Barueri, Neo Química Arena e, nesta terça-feira, a Vila Belmiro.
Ainda em dezembro, mais sete arenas serão vistoriadas, incluindo Mineirão, Arena MRV, Cícero de Souza Marques, Ligga Arena, Couto Pereira, Barradão e Arena Fonte Nova — estádios onde Vitória e Bahia mandam seus jogos, respectivamente —, marcando passos importantes para a implementação do sistema nos estádios baianos.
“O início das visitas técnicas marca a transição do planejamento para a prática. Em cooperação direta com os clubes e com as federações estaduais, começamos a organizar as visitas aos estádios que irão receber o sistema de impedimento semiautomático em 2026. Esse alinhamento é essencial para garantir que a implementação aconteça de forma responsável, segura e dentro dos padrões técnicos exigidos", destacou Netto Góes, vice-presidente da Federação Amapaense de Futebol e presidente do Grupo de Trabalho da Arbitragem da CBF.
Leia Também:
O presidente da CBF, Samir Xaud, acompanhou a cerimônia do prêmio FIFA The Best em Doha e ressaltou a relevância do novo recurso para o futebol brasileiro: “A implementação do impedimento semiautomático é um passo importante para tornar o futebol mais justo e preciso. Acredito que a tecnologia, quando bem aplicada, fortalece o jogo e valoriza ainda mais o espetáculo. Por isso, já iniciamos esse processo com o objetivo de viabilizar o uso dessa ferramenta no começo do Campeonato Brasileiro".
Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, também enfatizou a importância da iniciativa: “A chegada do impedimento semiautomático no Brasil é muito bem vista por todos nós. O presidente Samir foi muito assertivo ao nos proporcionar este implemento já para a próxima temporada e o melhor, estamos falando de uma das melhores empresas do mundo, a Genius Sports, que atende a Premier League desde que a FIFA liberou tal tecnologia".
Em janeiro de 2026, a Genius seguirá com as visitas técnicas a outros estádios importantes do país, como Beira-Rio, Allianz Parque, Arena do Grêmio, José Maria de Campos Maia, Baenão e Arena Condá, avançando para a fase de testes que precederá a estreia do sistema na Série A.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes