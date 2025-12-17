CBF inicia visitas técnicas para impedimento semiautomático na Série A

CBF avança com impedimento semiautomático - Foto: Reinaldo Campos/Santos FC

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avança na implementação do sistema de impedimento semiautomático, tecnologia que promete aumentar a precisão das decisões de arbitragem no futebol brasileiro. A empresa Genius Sports, responsável pela instalação do equipamento, já começou a vistoria nos estádios da Série A, com o objetivo de preparar o uso da ferramenta no início da temporada de 2026.

Até esta terça-feira, 16, nove arenas já receberam a equipe da Genius, que realiza a primeira fase do trabalho, voltada a análises técnicas sobre onde e como os equipamentos serão instalados. Entre os estádios que já passaram pelas visitas estão Nilton Santos, Maracanã, São Januário, Morumbi, Arena Barueri, Neo Química Arena e, nesta terça-feira, a Vila Belmiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda em dezembro, mais sete arenas serão vistoriadas, incluindo Mineirão, Arena MRV, Cícero de Souza Marques, Ligga Arena, Couto Pereira, Barradão e Arena Fonte Nova — estádios onde Vitória e Bahia mandam seus jogos, respectivamente —, marcando passos importantes para a implementação do sistema nos estádios baianos.

“O início das visitas técnicas marca a transição do planejamento para a prática. Em cooperação direta com os clubes e com as federações estaduais, começamos a organizar as visitas aos estádios que irão receber o sistema de impedimento semiautomático em 2026. Esse alinhamento é essencial para garantir que a implementação aconteça de forma responsável, segura e dentro dos padrões técnicos exigidos", destacou Netto Góes, vice-presidente da Federação Amapaense de Futebol e presidente do Grupo de Trabalho da Arbitragem da CBF.

O presidente da CBF, Samir Xaud, acompanhou a cerimônia do prêmio FIFA The Best em Doha e ressaltou a relevância do novo recurso para o futebol brasileiro: “A implementação do impedimento semiautomático é um passo importante para tornar o futebol mais justo e preciso. Acredito que a tecnologia, quando bem aplicada, fortalece o jogo e valoriza ainda mais o espetáculo. Por isso, já iniciamos esse processo com o objetivo de viabilizar o uso dessa ferramenta no começo do Campeonato Brasileiro".

Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, também enfatizou a importância da iniciativa: “A chegada do impedimento semiautomático no Brasil é muito bem vista por todos nós. O presidente Samir foi muito assertivo ao nos proporcionar este implemento já para a próxima temporada e o melhor, estamos falando de uma das melhores empresas do mundo, a Genius Sports, que atende a Premier League desde que a FIFA liberou tal tecnologia".

Em janeiro de 2026, a Genius seguirá com as visitas técnicas a outros estádios importantes do país, como Beira-Rio, Allianz Parque, Arena do Grêmio, José Maria de Campos Maia, Baenão e Arena Condá, avançando para a fase de testes que precederá a estreia do sistema na Série A.