HOME > ESPORTES
DUELO DE PAREDÕES

Léo Jardim x Hugo Souza: Quem é mais decisivo em cobranças de pênaltis

Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo, 21, pela final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

21/12/2025 - 15:04 h
Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil -

Caso o duelo de volta da final da Copa do Brasil, disputado por Corinthians e Vasco, neste domingo, 21, repita o resultado do jogo de ida - empate sem gols na Neo Química Arena -, a decisão tomará um rumo mais emocionante para ambos os lados: as penalidades máximas. O confronto está marcado para às 18h e será transmitido pelo GE TV.

Copa Betano do Brasil
Copa Betano do Brasil | Foto: Divulgação/ Copa Betano do Brasil

Para o confronto deste domingo, 21, ambas as torcidas podem manter o otimismo no quesito pênaltis. Tanto Léo Jardim (Vasco) quanto Hugo Souza (Corinthians) possuem números positivos e têm sido destaques nas campanhas de seus times até a final da competição nacional.

Léo Jardim

Léo Jardim em disputa de pênaltis
Léo Jardim em disputa de pênaltis | Foto: Matheus Lima/Vasco.

Pelo lado vascaíno, Léo Jardim ostenta números chamativos. Ele ganhou destaque logo após defender um pênalti de Gabigol no Campeonato Carioca de 2024, no último lance contra o Flamengo. Também brilhou nas três fases em que o Vasco avançou nos pênaltis na Copa do Brasil do ano passado: contra Água Santa, Fortaleza e Athletico Paranaense.

No total de 38 cobranças enfrentadas em disputas de pênaltis pelo cruz-maltino, Léo Jardim defendeu 9, mantendo uma média de uma defesa a cada quatro batidas.

Hugo Souza

Hugo Souza frente a torcida do Corinthians
Hugo Souza frente a torcida do Corinthians | Foto: Divulgação/ Copa Betano do Brasil

Pelo lado corinthiano, Hugo Souza acumula atuações recentes de destaque em penalidades. Ainda quando atuava pelo Chaves, de Portugal, brilhou em uma partida contra o Benfica. Apesar da derrota por 1 a 0, o "Paredão" defendeu duas cobranças de craques adversários: o argentino Ángel Di María e o brasileiro Arthur Cabral (além de uma terceira que acabou anulada).

O arqueiro não possuía números tão expressivos anteriormente, tendo participado de apenas duas decisões desse tipo antes do Timão: uma pelo Flamengo e outra pelo Chaves.

No entanto, com a camisa do Corinthians, o aproveitamento subiu drasticamente. Hugo está invicto nas três disputas que participou pelo clube, sendo protagonista inclusive diante do Cruzeiro, na semifinal que classificou o time para a final. Ao todo pelo Timão, ele defendeu 10 de 29 penalidades, uma média impressionante de uma defesa a cada 2,9 cobranças.

Tags:

copa do brasil decisão de pênaltis futebol brasileiro Hugo Souza leo jardim penalidades máximas

