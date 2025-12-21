Rei da Copa: Corinthians bate Vasco e conquista título no Maracanã

Torcida do Corinthians comemorando - Foto: Danilo Fernandes/ Meu Timão

O primeiro tempo começou com o estudo e a tensão típicos de uma decisão. Nos 15 minutos iniciais, o Corinthians desenhou sua vantagem em uma jogada pacientemente trabalhada: a bola circulou entre os defensores, a inversão de jogo funcionou e Matheuzinho encontrou um lançamento primoroso para Yuri Alberto. Com categoria e precisão, o camisa 9 dominou e balançou as redes do goleiro vascaíno.

| Foto: Divulgação/ Copa do Brasil

O gol abalou o estado anímico do Vasco, que quase viu o nocaute pouco depois, quando Yuri Alberto saiu cara a cara com Léo Jardim, mas isolou a bola por cima da meta. O susto despertou o Cruz-Maltino. Aos 41 minutos, em um cruzamento cirúrgico de Andrés Gómez, a zaga assistiu à infiltração de Nuno Moreira pelo lado oposto; o meia cabeceou firme para o fundo do gol, selando o empate antes do intervalo.

Corinthians em campo | Foto: Divulgação/ Copa do Brasil

A segunda etapa manteve o equilíbrio, com ambas as equipes buscando a liderança. Até que, aos 63 minutos, em mais um lance de ligação direta — repetindo a fórmula do primeiro gol, o lateral achou Yuri Alberto. Desta vez, o atacante preferiu servir: cruzou para o meio da área, onde Memphis Depay, praticamente embaixo da trave, apenas empurrou para as redes.

Após o gol corinthiano, o jogo ganhou tons dramáticos e pesados. O confronto tornou-se pegado, com confusões entre os jogadores e nervos à flor da pele. O Corinthians, então, recuou, cedendo a posse de bola ao Vasco e focando em resistir às estocadas cruz-maltinas. O time carioca chegou a dobrar o número de chances criadas, acumulando pressão e obrigando a defesa paulista a intervenções quase milagrosas.

No abafa final, o Corinthians suportou o cerco, mantendo o placar que sacramentou o tetracampeonato do Timão e escreveu mais uma página dourada em sua história.