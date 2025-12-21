ESPORTES
Neymar promete fazer "o impossível" pelo hexa da Copa do Mundo em 2026
Atacante mandou recado para Ancelotti na Seleção Brasileira
Por Lucas Vilas Boas
Em tom descontraído, mas também de ambição, Neymar voltou a projetar a Copa do Mundo de 2026 como um grande objetivo pessoal. Neste sábado, 20, o atacante do Santos garantiu que fará de tudo para recolocar o Brasil no topo do futebol mundial.
A declaração foi feita durante a participação do camisa 10 na Tardezinha, evento musical comandado por Thiaguinho, em São Paulo. Ao subir ao palco, Neymar inflamou o público ao falar sobre o Mundial que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.
“Eu gostaria de dizer que vamos fazer o impossível para trazer a Copa do Mundo para o Brasil. O possível e o impossível. Em julho vocês podem me cobrar”, disse o jogador.
Ainda no palco, Neymar aproveitou o momento para mandar um recado direto ao técnico Carlo Ancelotti, atual comandante da Seleção.
Alô, Ancelotti. Ajuda nós, né?!
O clima leve seguiu quando Thiaguinho brincou sobre a possibilidade de uma edição especial da Tardezinha caso Neymar marcasse um gol na final da Copa do Mundo. Sem fugir da provocação, o jogador foi direto e prometeu balançar as redes se o Brasil chegar à decisão.
Se for para a final... eu prometo, prometo
Enquanto projeta o Mundial, Neymar segue em busca de uma nova convocação para a Seleção Brasileira. Desde a chegada de Ancelotti, o atacante ainda não voltou a vestir a camisa do Brasil. Sua última partida pela equipe nacional aconteceu em 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho, durante um confronto contra o Uruguai pelas Eliminatórias.
Com contrato válido até o fim de 2025 com o Santos, o futuro do camisa 10 ainda é indefinido. O jogador se recupera de uma lesão meniscal no joelho esquerdo e deve passar por um procedimento cirúrgico ainda este ano. Mesmo assim, atuou na reta final do Brasileirão no sacrifício para ajudar o clube a permanecer na Série A.
Na temporada 2025, Neymar disputou 28 partidas pelo Santos, marcou 11 gols e distribuiu quatro assistências.
