Neymar promete fazer "o impossível" pelo hexa da Copa do Mundo em 2026

Neymar em campo pela Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Em tom descontraído, mas também de ambição, Neymar voltou a projetar a Copa do Mundo de 2026 como um grande objetivo pessoal. Neste sábado, 20, o atacante do Santos garantiu que fará de tudo para recolocar o Brasil no topo do futebol mundial.

A declaração foi feita durante a participação do camisa 10 na Tardezinha, evento musical comandado por Thiaguinho, em São Paulo. Ao subir ao palco, Neymar inflamou o público ao falar sobre o Mundial que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

“Eu gostaria de dizer que vamos fazer o impossível para trazer a Copa do Mundo para o Brasil. O possível e o impossível. Em julho vocês podem me cobrar”, disse o jogador.

Ainda no palco, Neymar aproveitou o momento para mandar um recado direto ao técnico Carlo Ancelotti, atual comandante da Seleção.

Alô, Ancelotti. Ajuda nós, né?! Neymar Jr

O clima leve seguiu quando Thiaguinho brincou sobre a possibilidade de uma edição especial da Tardezinha caso Neymar marcasse um gol na final da Copa do Mundo. Sem fugir da provocação, o jogador foi direto e prometeu balançar as redes se o Brasil chegar à decisão.

Se for para a final... eu prometo, prometo Neymar Jr

Enquanto projeta o Mundial, Neymar segue em busca de uma nova convocação para a Seleção Brasileira. Desde a chegada de Ancelotti, o atacante ainda não voltou a vestir a camisa do Brasil. Sua última partida pela equipe nacional aconteceu em 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho, durante um confronto contra o Uruguai pelas Eliminatórias.

Com contrato válido até o fim de 2025 com o Santos, o futuro do camisa 10 ainda é indefinido. O jogador se recupera de uma lesão meniscal no joelho esquerdo e deve passar por um procedimento cirúrgico ainda este ano. Mesmo assim, atuou na reta final do Brasileirão no sacrifício para ajudar o clube a permanecer na Série A.

Na temporada 2025, Neymar disputou 28 partidas pelo Santos, marcou 11 gols e distribuiu quatro assistências.