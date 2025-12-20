EM ALTA!
Ex-Bahia, Talisca faz golaço em Marcos Felipe na Turquia; assista
Meia-atacante balançou as redes contra goleiro que pertence ao Tricolor
Por Lucas Vilas Boas
Com direito a gol marcado em cima do goleiro Marcos Felipe, que pertence ao Bahia, o meia-atacante Anderson Talisca liderou a vitória por 3 a 0 do Fenerbahçe sobre o Eyüpspor, assumindo a liderança do Campeonato Turco provisóriamente.
Aos 27 minutos do primeiro tempo, Talisca se posicionou dentro da área para receber passe de Marco Asensio, ex-Real Madrid, e finalizar no ângulo direito sem dar chances ao goleiro. O atleta revelado na base do Bahia chegou ao 14º gol em 25 jogos na temporada.
Assista:
GOL | Eyüpspor 0-1 Fenerbahçe #EYPvsFB— Anlık Goller (@golsuperlig66) December 20, 2025
⚽️ 27' Talisca 🔥 pic.twitter.com/X4E0gHzQQB
Com vínculo até junho de 2026 com o Fenerbahçe, Talisca estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. O jogador, inclusive, não descartou o retorno ao Bahia.
“No dia 10 de janeiro já posso assinar um pré-contrato [...] A gente conversa bastante e vai depender do clube, não é só da minha vontade”, declarou durante participação no Jogo Aberto, da Band.
Vendido ao Benfica, de Portugal, em 2014, Talisca também soma passagens pelo Besiktas, da Turquia, GZ Evergrande, da China, e Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde atuou ao lado de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e diversos outros atletas mundialmente conhecidos.
