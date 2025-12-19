Lembra dele? Adriel, ex-Bahia, acerta com clube europeu para 2026

Adriel em treinamento pelo Bahia em 2024 - Foto: Leticia Martins | ECBahia

O goleiro Adriel vai atuar no futebol português em 2026. O jogador que defendeu o Bahia em 2023 e 2024 pertence ao Grêmio e será emprestado ao AVS, que é o atual lanterna da primeira divisão de Portugal.

O goleiro de 24 anos assinará contrato até 30 de junho de 2026, com opção de compra de 70 % dos seus direitos econômicos. A informação é do ge.

Adriel estava emprestado ao Athletic, de Minas Gerais, onde foi titular durante boa parte da campanha na Série B do Brasileirão, que terminou com a 15ª colocação.

Baiano de Ilhéus, Adriel foi revelado na base do Grêmio e chegou a ser titular do clube no início de 2023, mas perdeu espaço após "atos de indisciplina" revelados pelo próprio técnico Renato Gaúcho.

Durante o período de empréstimo no Bahia, o goleiro recebeu oportunidades em meio à instabilidade no setor na reta final do Brasileirão 2024, mas não teve o direito de compra exercido pelo Tricolor após algumas falhas que o fizeram deixar a titularidade na última partida do ano, contra o Atlético-GO, marcado pela classificação à Libertadores após 35 anos.