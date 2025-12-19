Menu
HOME > ESPORTES
NA MIRA!

Destaque, Ramos Mingo é procurado por gigantes do futebol europeu

Zagueiro argentino de 24 anos é titular absoluto do Bahia

João Grassi

Por João Grassi

19/12/2025 - 19:34 h
Santiago Ramos Mingo, zagueiro do Bahia
Um dos destaques do Bahia na temporada 2025, Santiago Ramos Mingo é uma das peças mais valiosas do elenco tricolor. As boas atuações do zagueiro, que já passou pelo time B do Barcelona, chamaram atenção de clubes europeus.

De acordo com o jornal Sport, quatro equipes fizeram procuraram entender a situação de Ramos Mingo. Nos últimos quatro meses, o defensor argentino foi sondado por Southampton-ING, Lyon-FRA, PSV Eindhoven-HOL e Beşiktaş-TUR.

Ainda segundo a reportagem, o Beşiktaş, ex-clube de Anderson Talisca, está especialmente interessado no argentino. A publicação ainda aponta que uma mudança de clube não está descartada nesta janela de transferências.

Leia Também:

Bahia anuncia venda de Tiago Souza ao Orlando City, dos EUA
"Não querem porque você é gordo", relata ex-Bahia sobre contratação
CBF inicia vistorias na Fonte Nova e no Barradão por nova tecnologia

Ramos Mingo no Bahia

Contratado em 2025, Santiago Ramos Mingo, de 24 anos, se tornou referência no sistema defensivo de Rogério Ceni e foi um dos atletas mais regulares do Tricolor na temporada. No total, ele disputou 57 jogos, sendo 56 como titular.

Titular absoluto, Mingo foi peça importante nos títulos do Campeonato Baiano e Copa Nordeste, além da boa campanha do Esquadrão no Campeonato Brasileiro que garantiu mais uma participação do clube na Copa Libertadores.

x