Bahia anuncia venda de Tiago Souza ao Orlando City, dos EUA

O Bahia anunciou nesta sexta-feira, 19, a venda do jovem Tiago Souza, atacante revelado pelas categorias de base, ao Orlando City, dos Estados Unidos. O novo contrato do jogador é válido até o final da temporada 2027-28, com opção de renovação por mais um ano.

O acordo representa a terceira venda mais cara da história do Tricolor, podendo chegar a seis milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões), divididos entre valor fixo e bônus, de acordo com o portal ge.globo. Apenas as negociações envolvendo Biel (R$ 48 milhões) e Luciano Rodríguez (R$ 139 milhões) foram mais caras.

Bem-vindo, Tiago 🇧🇷



We have acquired forward Tiago Souza from Esporte Clube Bahia of Brazil’s Série A as a U22 Initiative player 🤝 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) December 19, 2025

"Tiago traz energia e versatilidade ao nosso ataque”. Ele é perigoso no um contra um, pode jogar em toda a linha de ataque e combina velocidade com criatividade para furar defesas. Sua dedicação e consciência tática se encaixam perfeitamente no nosso estilo, e estamos animados com a dimensão que ele adicionará ao nosso ataque", disse o diretor esportivo do Orlando City SC, Ricardo Moreira.

O ano de 2025 foi histórico para Tiago. Além dos 11 gols e três assistências distribuidas em 43 jogos, o jogador se consolidou como uma opção no time principal para Rogério Ceni — ainda mais depois da saída de Lucho.

O jovem ainda foi decisivo no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, marcando um hat-trick contra o Confiança na Arena Fonte Nova. Em julho, o Bahia renovou o vínculo contratual com Tiago até dezembro de 2027.