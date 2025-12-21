Jogadores de clube da Série B anunciam greve por salários atrasados

Taça da Série B do Brasileirão - Foto: Divulgação | CBF

Campeão da Série C do Brasileirão, a Ponte Preta vive uma situação extracampo complicada apesar do retorno à segunda divisão. O elenco da equipe paulista anunciou, em nota oficial, a paralisação temporária em forma de protesto pela falta de pagamento dos salários atrasados.

No pronunciamento oficial, jogadores se baseam no parágrafo 5º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte e afirmam que só vão voltar a treinar quando todas as pendências financeiras forem resolvidas. Um jogo-treino contra o Rio Branco foi cancelado neste sábado, 20, a pedido dos atletas.

"Como é de conhecimento da imprensa e torcedores, a maioria dos atletas não recebeu as férias de 2025, 13º salário de 2025, além de diversos meses de salários e direito de imagem em atraso, que em alguns casos chegam a 7 meses sem o devido pagamento. Assim, comunicamos a diretoria da AA Ponte Preta que, a partir de 22/12/2025, suspenderemos nossas atividades, até que as verbas em atraso sejam regularizadas", diz trecho do comunicado, compartilhado pelos atletas nas redes sociais.

A diretoria também informou que o valor previsto para quitar parte das pendências na última sexta-feira não foi liberado por “motivos alheios à vontade do clube”. Um novo prazo foi estabelecido para o pagamento do valor acordado — que não corresponde à totalidade dos salários atrasados — entre segunda e terça-feira, nos dias 22 e 23 de dezembro.

Nota oficial do elenco da Ponte Preta

"Nós, atletas da AA Ponte Preta, remanescentes da temporada 2025 e os recém-contratados para a temporada 2026, em conjunto, comunicamos que:

Como é de conhecimento da imprensa e torcedores, a maioria dos atletas não recebeu as férias de 2025, 13º salário de 2025, além de diversos meses de salários e direito de imagem em atraso, que em alguns casos chegam a 7 meses sem o devido pagamento.

O § 5º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte permite ao atleta profissional de futebol paralisar as atividades profissionais, inclusive recursa-se a competir, quando os salários estiverem em atraso por 2 (dois) ou mais meses:

Art 90 -...

§ 5º É lícito ao atleta profissional recursa-se a competir por organização esportiva quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em 2 (dois) ou mais meses.

Assim, comunicamos a diretoria da AA Ponte Preta que, a partir de 22/12/2025, suspenderemos nossas atividades, até que as verbas em atraso sejam regularizadas.

Atenciosamente,

Elenco Profissional de Atletas da AA Ponte Preta".