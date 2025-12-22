Ceni e Éverton Ribeiro lideram prêmio de craque do Brasileirão

Veja a lista completa de vencedores - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

A temporada de 2025 do futebol brasileiro está oficialmente encerrada. Neste domingo, dia 21, o Corinthians venceu o Vasco e sagrou-se campeão da Copa do Brasil. Pouco menos de duas semanas antes, o Campeonato Brasileiro já havia chegado ao fim e, com o encerramento da competição, a CBF promoveu um evento que premiou os principais destaques do torneio. O prêmio de craque da edição foi entregue ao meio-campista Arrascaeta, do Flamengo.

Mas você sabia que os maiores vencedores dessa premiação pertencem ao Bahia — mesmo que os troféus não tenham sido conquistados vestindo o azul, vermelho e branco?

Trata-se do técnico Rogério Ceni e do meio-campista Éverton Ribeiro. Lideranças do Esquadrão, um à beira do campo e o outro dentro de campo, o treinador e o camisa 10 são os únicos na história a conquistar o prêmio de Craque do Campeonato Brasileiro por duas vezes.

Antes de pendurar as chuteiras — ou melhor, as luvas —, Rogério Ceni foi eleito o craque do Brasileirão de forma consecutiva, nos anos de 2006 e 2007. À época, apesar de atuar como goleiro, era o principal destaque do São Paulo, exercia a função de capitão e, em algumas temporadas, chegou a figurar entre os artilheiros da equipe.

Já Éverton Ribeiro venceu a premiação também de maneira consecutiva, em 2013 e 2014, quando foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro e se consolidou como o grande nome daquela equipe.

Confira todos os vencedores do Craque do Brasileirão

2005: Carlos Tévez (Atacante, Argentina) – Corinthians

2006: Rogério Ceni (Goleiro, Brasil) – São Paulo

2007: Rogério Ceni (Goleiro, Brasil) – São Paulo

2008: Hernanes (Meio-campista, Brasil) – São Paulo

2009: Diego Souza (Meia-atacante, Brasil) – Palmeiras

2010: Darío Conca (Meia-atacante, Argentina) – Fluminense

2011: Neymar (Atacante, Brasil) – Santos

2012: Fred (Atacante, Brasil) – Fluminense

2013: Éverton Ribeiro (Meia-direita, Brasil) – Cruzeiro

2014: Éverton Ribeiro (Meia-direita, Brasil) – Cruzeiro

2015: Renato Augusto (Meio-campista, Brasil) – Corinthians

2016: Gabriel Jesus (Atacante, Brasil) – Palmeiras

2017: Jô (Atacante, Brasil) – Corinthians

2018: Dudu (Atacante, Brasil) – Palmeiras

2019: Bruno Henrique (Atacante, Brasil) – Flamengo

2020: Claudinho (Meia-atacante, Brasil) – Red Bull Bragantino

2021: Hulk (Atacante, Brasil) – Atlético-MG

2022: Gustavo Scarpa (Meia-atacante, Brasil) – Palmeiras

2023: Prêmio cancelado*

2024: Luiz Henrique (Ponta, Brasil) – Botafogo

2025: Arrascaeta (Meia-atacante, Uruguai) – Flamengo

*Em 2023, a premiação foi cancelada em razão do período de instabilidade vivido pela CBF, marcado pelo afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência por 27 dias, o que resultou no atraso de diversas decisões administrativas, incluindo a entrega do prêmio.