ESPORTES
Ceni e Éverton Ribeiro lideram prêmio de craque do Brasileirão

Bahia detém os únicos bicampeões do prêmio de Craque da competição

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

22/12/2025 - 8:11 h
Veja a lista completa de vencedores

A temporada de 2025 do futebol brasileiro está oficialmente encerrada. Neste domingo, dia 21, o Corinthians venceu o Vasco e sagrou-se campeão da Copa do Brasil. Pouco menos de duas semanas antes, o Campeonato Brasileiro já havia chegado ao fim e, com o encerramento da competição, a CBF promoveu um evento que premiou os principais destaques do torneio. O prêmio de craque da edição foi entregue ao meio-campista Arrascaeta, do Flamengo.

Mas você sabia que os maiores vencedores dessa premiação pertencem ao Bahia — mesmo que os troféus não tenham sido conquistados vestindo o azul, vermelho e branco?

Trata-se do técnico Rogério Ceni e do meio-campista Éverton Ribeiro. Lideranças do Esquadrão, um à beira do campo e o outro dentro de campo, o treinador e o camisa 10 são os únicos na história a conquistar o prêmio de Craque do Campeonato Brasileiro por duas vezes.

Antes de pendurar as chuteiras — ou melhor, as luvas —, Rogério Ceni foi eleito o craque do Brasileirão de forma consecutiva, nos anos de 2006 e 2007. À época, apesar de atuar como goleiro, era o principal destaque do São Paulo, exercia a função de capitão e, em algumas temporadas, chegou a figurar entre os artilheiros da equipe.

Éverton Ribeiro venceu a premiação também de maneira consecutiva, em 2013 e 2014, quando foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro e se consolidou como o grande nome daquela equipe.

Confira todos os vencedores do Craque do Brasileirão

  • 2005: Carlos Tévez (Atacante, Argentina) – Corinthians
  • 2006: Rogério Ceni (Goleiro, Brasil) – São Paulo
  • 2007: Rogério Ceni (Goleiro, Brasil) – São Paulo
  • 2008: Hernanes (Meio-campista, Brasil) – São Paulo
  • 2009: Diego Souza (Meia-atacante, Brasil) – Palmeiras
  • 2010: Darío Conca (Meia-atacante, Argentina) – Fluminense
  • 2011: Neymar (Atacante, Brasil) – Santos
  • 2012: Fred (Atacante, Brasil) – Fluminense
  • 2013: Éverton Ribeiro (Meia-direita, Brasil) – Cruzeiro
  • 2014: Éverton Ribeiro (Meia-direita, Brasil) – Cruzeiro
  • 2015: Renato Augusto (Meio-campista, Brasil) – Corinthians
  • 2016: Gabriel Jesus (Atacante, Brasil) – Palmeiras
  • 2017: Jô (Atacante, Brasil) – Corinthians
  • 2018: Dudu (Atacante, Brasil) – Palmeiras
  • 2019: Bruno Henrique (Atacante, Brasil) – Flamengo
  • 2020: Claudinho (Meia-atacante, Brasil) – Red Bull Bragantino
  • 2021: Hulk (Atacante, Brasil) – Atlético-MG
  • 2022: Gustavo Scarpa (Meia-atacante, Brasil) – Palmeiras
  • 2023: Prêmio cancelado*
  • 2024: Luiz Henrique (Ponta, Brasil) – Botafogo
  • 2025: Arrascaeta (Meia-atacante, Uruguai) – Flamengo

*Em 2023, a premiação foi cancelada em razão do período de instabilidade vivido pela CBF, marcado pelo afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência por 27 dias, o que resultou no atraso de diversas decisões administrativas, incluindo a entrega do prêmio.

Bahia Brasileirão cbf Everton Ribeiro Rogério Ceni

