São Paulo vira alvo de investigação por supostos desvios em vendas

Polícia apura supostos desvios em negociações de atletas - Foto: Divulgação/ São Paulo FC

A Polícia Civil conduz, sob sigilo de Justiça, um inquérito que apura suspeitas de desvios de verbas em negociações envolvendo jogadores do São Paulo Futebol Clube. A investigação, que já se estende há alguns meses, mira possíveis irregularidades em transferências de atletas e o eventual benefício financeiro indevido a dirigentes e intermediários ligados ao clube.

De acordo com informações apuradas do UOL, o esquema investigado envolveria uma lista de cartolas tricolores e empresários do futebol suspeitos de participação no desvio de recursos. A Justiça, inclusive, já autorizou a quebra de sigilos bancários de alguns dos investigados. Entre os nomes citados, está um agente considerado um dos mais influentes do futebol mundial.

Os indícios iniciais apontam que as movimentações financeiras sob análise não se restringem apenas às contas dos suspeitos diretos, mas também de pessoas próximas a eles. Até o momento, não há sinais de envolvimento do crime organizado.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil confirmou a existência da apuração, mas ressaltou a confidencialidade do caso. Em nota, informou que “as investigações estão em andamento pelo DPPC, em segredo de Justiça, motivo pelo qual detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial”.

O São Paulo também se manifestou oficialmente e afirmou não ter conhecimento de qualquer investigação em curso. “O São Paulo Futebol Clube informa que não tem conhecimento de qualquer investigação da Polícia Civil em andamento. O Clube se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades, caso seja formalmente citado São Paulo”, diz a nota divulgada pela diretoria.

O inquérito teve origem a partir de procedimentos instaurados no âmbito do caso Vai de Bet, que envolve o Corinthians, e está sob a responsabilidade do delegado Tiago Correia, o mesmo que conduz a apuração relacionada ao clube alvinegro.

Na atual temporada, o São Paulo registrou mais de R$ 230 milhões em vendas de atletas. Parte dessas negociações, especialmente envolvendo jogadores oriundos das categorias de base, passou a ser questionada internamente em razão dos valores envolvidos, considerados abaixo do potencial atribuído a alguns desses atletas.