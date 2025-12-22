Mulher acusa jogador de agressão durante confusão em bar

Jogador do Vila Nova é citado em denúncia de agressão no Rio - Foto: Roberto Corrêa/VNFC

O atacante Gustavo Pajé, do Vila Nova, foi citado em um registro policial após uma mulher de 30 anos denunciar uma agressão física ocorrida na madrugada deste domingo,m 21, em um bar localizado na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. A vítima precisou de atendimento hospitalar após o episódio, que está sendo apurado pela Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado na 37ª Delegacia de Polícia. A denunciante, a dona de casa Karina Almeida Sales, utilizou as redes sociais para relatar o caso e publicou imagens nas quais aparece com ferimentos e marcas de sangue.

De acordo com o depoimento prestado à polícia, o incidente aconteceu por volta das 4h, no momento em que Karina se preparava para deixar o estabelecimento acompanhada do marido e de amigos. Ela afirma que foi esbarrada por um grupo de pessoas e, ao pedir mais atenção, teria sido ofendida verbalmente por Gustavo Pajé. Ainda conforme o relato, o marido tentou intervir, mas o jogador teria continuado exaltado.

O registro policial aponta que o casal deixou o bar e, minutos depois, já do lado de fora, um homem que acompanhava o atleta se aproximou para pedir desculpas pelo comportamento anterior. No entanto, segundo Karina, as ofensas teriam continuado. Ao se aproximar novamente do jogador, ela afirma que foi atingida por um soco no queixo, caiu no chão e, em seguida, recebeu um chute na região da costela. Durante a confusão, o marido também teria sido agredido, e o suspeito deixou o local logo depois.

Em contato com o ge.globo, o Vila Nova informou que Gustavo Pajé, de 20 anos, está de férias, mas mantém contato com o clube. A diretoria relatou que o atleta nega qualquer envolvimento na agressão e afirma não conhecer a mulher que fez a denúncia.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro foi procurada para atualizar o andamento da investigação, mas ainda não se manifestou. O jogador também foi acionado para comentar o caso, sem retorno até o momento.

Nas redes sociais, Karina declarou que pretende seguir com a denúncia. “E nesse momento me encontro revoltada, chateada e magoada. A justiça vai ser feita. Vou até o fim. Por minha dignidade”, escreveu.

O bar Ilha do Sol, onde o episódio teria ocorrido, também se pronunciou por meio de nota oficial. O estabelecimento afirmou que não compactua com qualquer tipo de violência ou desrespeito, informou que as imagens das câmeras de segurança estão à disposição das autoridades e ressaltou que clientes com comportamento inadequado não são bem-vindos.

Revelado nas categorias de base do Vila Nova, Gustavo Pajé é considerado internamente uma das promessas do clube goiano. Promovido ao elenco profissional nesta temporada, o atacante disputou 17 partidas da Série B, marcou quatro gols e contribuiu com duas assistências.