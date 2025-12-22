Polícia invade e desmonta depósito de drogas ligado a facção em Tancredo Neves

A ação ocorreu durante a Operação Inquilinos - Foto: Alberto Maraux

Um ponto de armazenamento de drogas e armas ligado a um grupo associado a uma facção criminosa com atuação no Rio de Janeiro foi desarticulado por Forças estaduais e federais da Segurança Pública, na manhã desta segunda-feira, 22. A ação ocorreu durante a Operação Inquilinos, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

No local, os agentes apreenderam tabletes de cocaína e maconha, uma pistola, carregadores alongados, munições, balanças, além de uma câmera. O material estava escondido em uma residência utilizada pelo grupo criminoso.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a abordagem, dois suspeitos um homem e uma mulher tentaram fugir pulando pelos telhados de imóveis vizinhos, mas foram alcançados e presos pelas equipes de segurança.

| Foto: Alberto Maraux

As buscas e o patrulhamento seguem intensificados na região. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) reforça que informações sobre integrantes da facção nos bairros de Tancredo Neves e Arenoso podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia, no telefone 181.