Medalhista olímpico desafia Anderson Silva para luta de boxe

Cubano pede luta de boxe contra Anderson Silva após vitória histórica - Foto: ED MULHOLLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Após voltar aos holofotes com uma atuação de destaque no boxe, Anderson Silva passou a ser alvo de novos desafios. Um deles veio do veterano Yoel Romero, ex-lutador do UFC e medalhista olímpico, que manifestou publicamente o desejo de enfrentar o brasileiro nos ringues.

O desafio ganhou força após o evento promovido pela MVP, realizado na noite da última sexta-feira, 19, e transmitido mundialmente pela Netflix. No card principal, Anderson Silva mostrou mais uma vez sua adaptação ao boxe profissional e nocauteou o norte-americano Tyron Woodley no segundo assalto, resultado que repercutiu intensamente no cenário dos esportes de combate.

Em entrevista ao canal “The Schmo”, Yoel Romero elogiou a performance de ‘Spider’, mas afirmou que o brasileiro estaria mirando o adversário errado ao mencionar outros nomes como possíveis oponentes. Aos 48 anos, o cubano deixou claro que quer medir forças com Anderson no boxe e fez campanha aberta para que o duelo aconteça.

"Eu quero (lutar) em todos os esportes. E fiquem de olho porque estou indo para o boxe. Você viu o que aconteceu? Anderson Silva derrotou o Tyron (Woodley). Mas ele desafiou o nome errado. Ele disse que queria lutar com o Weidman. Qual é, Silva? Você sabe que eu sou o cara. Você tem que lutar comigo e eu preciso lutar com você. Vamos nessa! No boxe, vamos fazer isso, Anderson! Ele foi incrível (nessa última luta) Por isso quero enfrentá-lo no boxe", frisou o veterano.

Conhecido pelo apelido de Soldier of God, Yoel Romero nasceu em Cuba, em 1977, e construiu inicialmente uma carreira de alto nível no wrestling. Representando seu país natal, foi medalhista de prata na Olimpíada de Sydney, em 2000. Posteriormente, migrou para o MMA, onde se destacou pelo porte físico e pela explosão, acumulando passagens por eventos como Strikeforce, UFC, Bellator e, mais recentemente, a PFL.

Ao longo da trajetória nas artes marciais mistas, Romero somou 16 vitórias — 13 delas por nocaute — e sete derrotas. Agora, o cubano busca um novo tipo de desafio e vê no boxe, diante de Anderson Silva, a oportunidade de escrever mais um capítulo marcante em sua carreira.