HOME > ESPORTES
NA BRONCA!

Memphis solta o verbo após título: "Saiam da diretoria do Corinthians”

Atacante cobra estrutura e mira dirigentes após o título

Redação

Por Redação

22/12/2025 - 8:31 h
Memphis solta o verbo após título e mira bastidores do Corinthians
Memphis solta o verbo após título e mira bastidores do Corinthians

Herói do título do Corinthians na Copa do Brasil, Memphis Depay não escondeu a insatisfação com os bastidores do clube após a conquista. Autor do gol decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no Maracanã, o atacante holandês fez um forte desabafo neste domingo e direcionou críticas à diretoria alvinegra, cobrando mudanças estruturais.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o camisa 10 afirmou que pessoas da cúpula corintiana estão prejudicando o clube e pediu uma reformulação interna. “As pessoas na diretoria precisam acordar. Eu sei exatamente de quem eu falo, e eles sabem exatamente quem são. Só deixe este clube, vão fazer m... em algum outro lugar, porque este clube precisa crescer, este clube precisa lutar por Libertadores, Brasileirão em todo ano, porque os torcedores merecem isso”, declarou.

Na sequência, Memphis reforçou o tom duro ao falar sobre a necessidade de organização fora de campo. “Quem quer f... o Corinthians, ‘bora’, saia deste clube, saiam da diretoria. Este clube precisa de estrutura. E eu venho para trazer estrutura, mas eu preciso de mais ajuda”, completou.

Dentro de campo, o atacante foi um dos grandes nomes da campanha corintiana na Copa do Brasil. Além de marcar o gol do título, ele também teve papel decisivo na semifinal, ao balançar as redes na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, no jogo de ida. Na volta, ainda converteu o pênalti na disputa que garantiu o Timão na final.

A conquista da Copa do Brasil, além do troféu, assegurou ao Corinthians uma vaga direta na fase de grupos da Conmebol Libertadores da próxima temporada.

O título encerra um ano marcado por turbulências políticas no clube. Em 2025, o então presidente Augusto Melo sofreu impeachment, e Osmar Stábile assumiu o comando do Corinthians em meio a um cenário de instabilidade nos bastidores.

