Anderson Silva nocauteia Tyron Woodley em Miami

Brazilian boxer Anderson Silva (R) fights US boxer Tyron Woodley in their cruiserweight bout ahead of the Paul?Joshua non-title heavyweight fight at the Kaseya Center in Miami, Florida, on December 19, 2025. (Photo by Giorgio VIERA / AFP) - Foto: Giorgio VIERA / AFP

O lutador brasileiro Anderson Silva voltou a dar um show de técnica e precisão no boxe internacional. Na noite desta sexta-feira, 19, em Miami, nos Estados Unidos, o "Spider" derrotou o ex-campeão do UFC, Tyron Woodley, por nocaute técnico no segundo round. A noite também foi memorável para o esporte baiano, com a estreia vitoriosa de Keno Marley no boxe profissional.

O domínio de Anderson Silva

O confronto entre dois veteranos dos esportes de combate começou de forma estratégica. No primeiro round, o público acompanhou um período de estudo intenso. Enquanto Woodley tentava arriscar alguns golpes isolados, o brasileiro priorizava a movimentação característica que o consagrou mundialmente, mantendo a calma e controlando a distância.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A postura mudou drasticamente no segundo assalto. Anderson Silva acelerou o ritmo e encurralou o americano. Após uma sequência precisa de golpes, Silva aplicou um knockdown, forçando a contagem do árbitro. Embora Woodley tenha tentado se restabelecer, a superioridade do brasileiro era evidente. Ao notar que o americano ainda estava abalado, o juiz interrompeu o combate a 1min33s do segundo round, decretando a vitória do brasileiro.

Em entrevista após a luta, Anderson Silva destacou a importância da disciplina e da paixão pelo esporte. "Sorte é para quem treina duro, e eu sou sortudo", afirmou o lutador, que aproveitou o momento para reforçar o desejo de enfrentar Chris Weidman, seu oponente original que acabou ficando de fora do evento devido a uma lesão.

Estreia de gala para Keno Marley

Além do sucesso de Anderson, o boxe baiano teve motivos de sobra para comemorar no card preliminar. O jovem Keno Marley, natural de Conceição do Almeida e radicado em Salvador, fez sua transição para o boxe profissional em grande estilo. Enfrentando o americano Diarra Davis Jr, Keno demonstrou agressividade e técnica apurada desde o gongo inicial.

Logo no primeiro minuto de luta, Marley aplicou um knockdown contundente. Apesar da recuperação de Davis Jr, o domínio do brasileiro foi absoluto durante os quatro rounds da disputa. Com uma postura de veterano, Keno controlou o centro do ringue e não deu chances ao adversário. A vitória foi confirmada por decisão unânime dos juízes, com um triplo 40-35, consolidando um início promissor na nova etapa de sua carreira.