Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Torcedor do Manchester City fantisado de Papai Noel no estádio
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MANCHESTER CITY

Guardiola exige pesagem pós-Natal e ameaça barrar jogadores acima do peso

Técnico do City quer controle rigoroso e nega folga mesmo após vitória contra West Ham

AFP e Redação

Por AFP e Redação

22/12/2025 - 15:00 h

O técnico Pep Guardiola não dará trégua ao elenco do Manchester City durante as festas de fim de ano. Em meio à perseguição ao líder Arsenal, o treinador espanhol revelou que todos os atletas passarão por uma pesagem rigorosa no retorno do recesso de Natal. O aviso foi claro: quem apresentar quilos a mais após as ceias será punido e não viajará para o próximo compromisso da equipe na Premier League.

No último sábado, 20, o City venceu com autoridade o West Ham por 3 a 0, equipe que luta para se manter na primeira divisão, mantendo-se firme na caça ao líder do Campeonato Inglês. Apesar do bom resultado, Guardiola é famoso por ser exigente e revelou nesta segunda-feira, 22, que seus jogadores foram pesados ​​antes do breve recesso.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!

“Todos os jogadores fazem uma pesagem”, disse o treinador. “Eles voltam no dia 25 e eu estarei lá controlando quantos quilos eles ganham, [para ver se] estão acima do peso. Assim que eles chegarem, depois de três dias, quero ver como vão voltar. Eles podem comer, mas quero controlá-los”, acrescentou.

Pep Guardiola avisou que será rigoroso com os atletas durante as festas
Pep Guardiola avisou que será rigoroso com os atletas durante as festas | Foto: DARREN STAPLES/AFP

Barrados da viagem por causa da balança

Guardiola avisou que os jogadores que retornarem ao clube acima do peso ideal não viajarão para enfrentar o Nottingham Forest no dia 27 de dezembro. “Imagine um jogador que agora está perfeito, mas que chegará com três quilos a mais. Ele fica em Manchester”, alertou de forma categórica.

O treinador espanhol acrescentou que também é importante que os jogadores relaxem durante um calendário apertado, enquanto ele mesmo viaja ao Barcelona para um breve descanso. "Os jogadores precisam ficar com seus familiares e esquecer o futebol. É bom. Para eles, ver o treinador todos os dias é muito difícil", afirmou.

Leia Também:

Bahia anuncia contratação de goleiro com vínculo de quatro anos
Saiba onde assistir os jogos da dupla Ba-Vi na Copinha 2026
São Paulo vira alvo de investigação por supostos desvios em vendas

Apesar da postura sobre o descanso, Guardiola negou um dia de folga solicitado pelos jogadores após a vitória de sábado, por estar insatisfeito com o nível de desempenho técnico da equipe, mesmo sendo a quinta vitória consecutiva no campeonato.

"Os jogadores me pediram um dia livre. Eu disse: 'Não, porque vocês não jogaram bem o suficiente'", contou. “Então, no domingo, tivemos recuperação e treino para os jogadores que não atuaram. Após os três dias de folga do Natal, eles terão apenas dois dias para se prepararem para o jogo contra o Nottingham Forest”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

futebol inglês guardiola manchester city natal

Siga nossas redes

Ver todas

Siga nossas redes

Publicações Relacionadas

A tarde play
Torcedor do Manchester City fantisado de Papai Noel no estádio
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Torcedor do Manchester City fantisado de Papai Noel no estádio
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Torcedor do Manchester City fantisado de Papai Noel no estádio
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Torcedor do Manchester City fantisado de Papai Noel no estádio
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x