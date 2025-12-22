Guardiola exige pesagem pós-Natal e ameaça barrar jogadores acima do peso

O técnico Pep Guardiola não dará trégua ao elenco do Manchester City durante as festas de fim de ano. Em meio à perseguição ao líder Arsenal, o treinador espanhol revelou que todos os atletas passarão por uma pesagem rigorosa no retorno do recesso de Natal. O aviso foi claro: quem apresentar quilos a mais após as ceias será punido e não viajará para o próximo compromisso da equipe na Premier League.

No último sábado, 20, o City venceu com autoridade o West Ham por 3 a 0, equipe que luta para se manter na primeira divisão, mantendo-se firme na caça ao líder do Campeonato Inglês. Apesar do bom resultado, Guardiola é famoso por ser exigente e revelou nesta segunda-feira, 22, que seus jogadores foram pesados ​​antes do breve recesso.

“Todos os jogadores fazem uma pesagem”, disse o treinador. “Eles voltam no dia 25 e eu estarei lá controlando quantos quilos eles ganham, [para ver se] estão acima do peso. Assim que eles chegarem, depois de três dias, quero ver como vão voltar. Eles podem comer, mas quero controlá-los”, acrescentou.

Pep Guardiola avisou que será rigoroso com os atletas durante as festas | Foto: DARREN STAPLES/AFP

Barrados da viagem por causa da balança

Guardiola avisou que os jogadores que retornarem ao clube acima do peso ideal não viajarão para enfrentar o Nottingham Forest no dia 27 de dezembro. “Imagine um jogador que agora está perfeito, mas que chegará com três quilos a mais. Ele fica em Manchester”, alertou de forma categórica.

O treinador espanhol acrescentou que também é importante que os jogadores relaxem durante um calendário apertado, enquanto ele mesmo viaja ao Barcelona para um breve descanso. "Os jogadores precisam ficar com seus familiares e esquecer o futebol. É bom. Para eles, ver o treinador todos os dias é muito difícil", afirmou.

Apesar da postura sobre o descanso, Guardiola negou um dia de folga solicitado pelos jogadores após a vitória de sábado, por estar insatisfeito com o nível de desempenho técnico da equipe, mesmo sendo a quinta vitória consecutiva no campeonato.

"Os jogadores me pediram um dia livre. Eu disse: 'Não, porque vocês não jogaram bem o suficiente'", contou. “Então, no domingo, tivemos recuperação e treino para os jogadores que não atuaram. Após os três dias de folga do Natal, eles terão apenas dois dias para se prepararem para o jogo contra o Nottingham Forest”, concluiu.