REFORÇO NA ÁREA
Vitória fecha contratação de volante do Juventude; saiba quem é
Jogador de 30 anos era destaque da equipe gaúcha
Por João Grassi e Wiliam Falcão | Portal MASSA!
Com saídas no setor de meio-campo, o Vitória prioriza a posição para reforçar o elenco de 2026. O Leão da Barra fechou a contratação do volante Caíque Gonçalves, que defendeu o Juventude nas últimas duas temporadas.
Peça importante do time gaúcho, Caíque foi titular em 26 dos 28 jogos que atuou no Brasileirão Série A, com uma assistência. A informação sobre o reforço foi publicada inicialmente pelo canal Canto Rubro-Negro, no Youtube, confirmada pelo Portal A TARDE.
Meio-campista de 30 anos, Caíque tem características de marcação e imposição física. De acordo com o aplicativo Sofascore, ele foi o segundo atleta do elenco jaconero com maior média de desarmes (2.4 por jogo), sendo o 12º de toda a Série A no quesito.
Já que tem contrato encerrando em dezembro de 2025, Caíque deve desembarcar no Barradão sem custos de transferências.
Carreira de Caíque Gonçalves
Natural de Guarulhos-SP, Caíque Gonçalves foi revelado pela Portuguesa. Além disso, o volante acumula passagens por Ferroviária, Sertãozinho, Água Santa, Ituano e Ceará, onde conquistou a Copa do Nordeste de 2023.
