REFORÇO NA ÁREA

Vitória fecha contratação de volante do Juventude; saiba quem é

Jogador de 30 anos era destaque da equipe gaúcha

João Grassi e Wiliam Falcão | Portal MASSA!

Por João Grassi e Wiliam Falcão | Portal MASSA!

22/12/2025 - 16:10 h
Caíque, volante que defendeu o Juventude no Brasileirão 2025
Caíque, volante que defendeu o Juventude no Brasileirão 2025 -

Com saídas no setor de meio-campo, o Vitória prioriza a posição para reforçar o elenco de 2026. O Leão da Barra fechou a contratação do volante Caíque Gonçalves, que defendeu o Juventude nas últimas duas temporadas.

Peça importante do time gaúcho, Caíque foi titular em 26 dos 28 jogos que atuou no Brasileirão Série A, com uma assistência. A informação sobre o reforço foi publicada inicialmente pelo canal Canto Rubro-Negro, no Youtube, confirmada pelo Portal A TARDE.

Meio-campista de 30 anos, Caíque tem características de marcação e imposição física. De acordo com o aplicativo Sofascore, ele foi o segundo atleta do elenco jaconero com maior média de desarmes (2.4 por jogo), sendo o 12º de toda a Série A no quesito.

Já que tem contrato encerrando em dezembro de 2025, Caíque deve desembarcar no Barradão sem custos de transferências.

Leia Também:

Léo Ceará nega pré-contrato com o Bahia em 2020 e critica ex-presidente do Vitória
Saiba onde assistir os jogos da dupla Ba-Vi na Copinha 2026
Coritiba tenta atravessar o Vitória para contratar Erick; saiba mais

Carreira de Caíque Gonçalves

Natural de Guarulhos-SP, Caíque Gonçalves foi revelado pela Portuguesa. Além disso, o volante acumula passagens por Ferroviária, Sertãozinho, Água Santa, Ituano e Ceará, onde conquistou a Copa do Nordeste de 2023.

