GESTÃO 2026

Diretor do Flamengo exalta o Palmeiras em análise para 2026

José Boto faz levantamento e cita rival alviverde em análise do ano de 2025 e projeta 2026

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

23/12/2025 - 10:01 h
Time do Flamengo enfileirado
Time do Flamengo enfileirado

Com uma temporada digna de recordação por décadas, o Flamengo encerrou 2025 acumulando títulos e devolvendo ao torcedor o orgulho de ser o melhor time da América do Sul. Em entrevista ao podcast 'No Princípio Era a Bola', nesta segunda-feira, dia 22, o diretor de futebol José Boto analisou a trajetória rubro-negra e afirmou que o próximo ciclo será ainda mais desafiador.

Além disso, afirmou que o Campeonato brasileiro e a Copa Libertadores da América continuará sendo a prioridade do clube. Também apontou dificuldades de gestão de elenco e expectativa que será a temporada seguinte perante a de 2025, por conta da dificuldade de repetir os feitos conquistados.

Acho que a temporada vai ser mais difícil porque não é fácil repetirmos o que fizemos. Conhecendo eu, a imprensa e a torcida, eles vão exigir o mesmo e mais ainda, mesmo que não exista mais para ganhar
José Boto - Diretor de futebol do Flamengo
Garotos da Base comemorando título
Garotos da Base comemorando título | Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Transição para o profissional

Boto também falou sobre a transição dos jogadores da base para o profissional do Flamengo, e comparou este processo com o Palmeiras, afirmando que o alviverde está a frente neste processo.

Time do Flamengo Sub-20
Time do Flamengo Sub-20 | Foto: Adriano Fontes/Flamengo

"Nisso o Palmeiras está mais à frente. Nós vamos tentar caminhar nesse sentido. Vou dar um exemplo: nós tivemos que fazer dois jogos com um sub-17 (João Victor) de defesa central, que não esteve mal, mas teve ali um deslize que mataram. Vai ser um zagueiro top, de Europa, em cinco, seis anos. Mas ali mataram, vai ser muito difícil voltar a jogar ali com o nível de confiança que um menino daquela idade precisa".

Jogadores do Flamengo em aquecimento
Jogadores do Flamengo em aquecimento | Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Contratações

O Flamengo já está de olho no mercado brasileiro para a temporada de 2026, entretanto, José Boto acredita que o clube precisa buscar com mais afinco o mercado europeu.

"Não quer dizer que não haja no Brasil, na Argentina, no Equador, jogadores com muito potencial. Mas no Flamengo tem que trazer jogadores prontos para jogar, pela pressão que é. Além dessa ideia, há também uma ideia de trazer uma cultura mais europeia para dentro do clube. E tendo essas referências que temos hoje, Danilo, Jorginho, Alex Sandro, que são referências da forma como encaram a profissão, acaba por influenciar todos os outros".

O Flamengo termina 2025 com quatro títulos, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca, e com o seu técnico Filipe Luís classificado como um dos 10 melhores técnicos do mundo.

