Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Treinadores do Brasileirão aparecem entre os 10 melhores do mundo

Lista foi feita pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS)

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

22/12/2025 - 22:33 h
Filipe Luís e Abel Ferreria aparecem entre os 10 melhores treinadores do mundo
Filipe Luís e Abel Ferreria aparecem entre os 10 melhores treinadores do mundo -

Dois treinadores do futebol brasileiro estão entre os 10 melhores do mundo, segundo eleição feita pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), divulgada nesta segunda-feira, 22.

De acordo com a lista, o português Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, é o nono melhor treinador do futebol mundial, enquanto Filipe Luís, ex-jogador da Seleção Brasileira e atual treinador do Flamengo, foi eleito o 10º melhor técnico.

Tudo sobre Futebol em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O croata Krunoslav Jurčić - atual treinador do Pyramids, do Egito - que enfrentou o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, figura na lista também na décima colocação, empatado com Filipe Luís.

Os três são os únicos do top 10 a entrar na lista por conta de trabalhos fora do futebol europeu.

Leia Também:

Diária de hotel onde atacante do Flamengo curte férias pode chegar a R$ 554 mil
Flamengo reduz distância da Europa e expõe desafios do futebol brasileiro
Após ano sem título, Abel coloca cargo à disposição no Palmeiras

A lista é liderada pelo espanhol Luis Enrique, atual campeão da Liga dos Campeões com o PSG, seguido pelo italiano Enzo Maresca, campeão da Copa do Mundo de Clubes com o Chelsea, e pelo alemão Hansi Flick, que comanda o Barcelona.

Confira os 10 melhores treinadores do mundo pela IFFHS

  1. Luis Enrique (Espanha) – PSG
  2. Enzo Maresca (Itália) – Chelsea
  3. Hansi Flick (Alemanha) – Barcelona
  4. Vincent Kompany (Bélgica) – Bayern de Munique
  5. Mikel Arteta (Espanha) – Arsenal
  6. Antonio Conte (Itália) – Napoli
  7. Simone Inzaghi (Itália) – Inter de Milão / Al-Hilal
  8. Xabi Alonso (Espanha) – Bayer Leverkusen / Real Madrid
  9. Abel Ferreira (Portugal) – Palmeiras
  10. Filipe Luís (Brasil) – Flamengo & Krunoslav Jurčić (Croácia) – Pyramids

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abel ferreira Filipe Luís IFFHS treinadores de futebol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filipe Luís e Abel Ferreria aparecem entre os 10 melhores treinadores do mundo
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Filipe Luís e Abel Ferreria aparecem entre os 10 melhores treinadores do mundo
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Filipe Luís e Abel Ferreria aparecem entre os 10 melhores treinadores do mundo
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Filipe Luís e Abel Ferreria aparecem entre os 10 melhores treinadores do mundo
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

x