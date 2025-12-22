Treinadores do Brasileirão aparecem entre os 10 melhores do mundo

Filipe Luís e Abel Ferreria aparecem entre os 10 melhores treinadores do mundo - Foto: Reprodução | Flamengo e Reprodução | Palmeiras

Dois treinadores do futebol brasileiro estão entre os 10 melhores do mundo, segundo eleição feita pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), divulgada nesta segunda-feira, 22.

De acordo com a lista, o português Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, é o nono melhor treinador do futebol mundial, enquanto Filipe Luís, ex-jogador da Seleção Brasileira e atual treinador do Flamengo, foi eleito o 10º melhor técnico.

O croata Krunoslav Jurčić - atual treinador do Pyramids, do Egito - que enfrentou o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, figura na lista também na décima colocação, empatado com Filipe Luís.

Os três são os únicos do top 10 a entrar na lista por conta de trabalhos fora do futebol europeu.

A lista é liderada pelo espanhol Luis Enrique, atual campeão da Liga dos Campeões com o PSG, seguido pelo italiano Enzo Maresca, campeão da Copa do Mundo de Clubes com o Chelsea, e pelo alemão Hansi Flick, que comanda o Barcelona.

Confira os 10 melhores treinadores do mundo pela IFFHS