RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
Treinadores do Brasileirão aparecem entre os 10 melhores do mundo
Lista foi feita pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS)
Por Gustavo Nascimento
Dois treinadores do futebol brasileiro estão entre os 10 melhores do mundo, segundo eleição feita pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), divulgada nesta segunda-feira, 22.
De acordo com a lista, o português Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, é o nono melhor treinador do futebol mundial, enquanto Filipe Luís, ex-jogador da Seleção Brasileira e atual treinador do Flamengo, foi eleito o 10º melhor técnico.
O croata Krunoslav Jurčić - atual treinador do Pyramids, do Egito - que enfrentou o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, figura na lista também na décima colocação, empatado com Filipe Luís.
Os três são os únicos do top 10 a entrar na lista por conta de trabalhos fora do futebol europeu.
A lista é liderada pelo espanhol Luis Enrique, atual campeão da Liga dos Campeões com o PSG, seguido pelo italiano Enzo Maresca, campeão da Copa do Mundo de Clubes com o Chelsea, e pelo alemão Hansi Flick, que comanda o Barcelona.
Confira os 10 melhores treinadores do mundo pela IFFHS
- Luis Enrique (Espanha) – PSG
- Enzo Maresca (Itália) – Chelsea
- Hansi Flick (Alemanha) – Barcelona
- Vincent Kompany (Bélgica) – Bayern de Munique
- Mikel Arteta (Espanha) – Arsenal
- Antonio Conte (Itália) – Napoli
- Simone Inzaghi (Itália) – Inter de Milão / Al-Hilal
- Xabi Alonso (Espanha) – Bayer Leverkusen / Real Madrid
- Abel Ferreira (Portugal) – Palmeiras
- Filipe Luís (Brasil) – Flamengo & Krunoslav Jurčić (Croácia) – Pyramids
