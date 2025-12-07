EM BRANCO
Após ano sem título, Abel coloca cargo à disposição no Palmeiras
Decisão do português veio após equipe não conquistar competições em 2025
Por Rodrigo Tardio
O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, disse na noite deste domingo, 7, que deixou o cargo à disposição do clube após o fim da temporada. A decisão do português veio após a equipe terminar uma temporada sem títulos pela primeira vez em seis anos.
Após a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, na Arena Castelão, o treinador revelou uma reunião com a presidente do clube, Leila Pereira, e diz que cumpriria a promessa de deixar a equipe em caso de fracassos. Leila, porém, manteve a decisão de renovar com o comandante.
Renovação ou saída?
Com contrato até o fim de 2025 com o Palmeiras, Abel Ferreira conta com apreço da presidente do clube para seguir na Academia de Futebol. O próprio técnico, inclusive, já deixou claro que irá assinar a proposta de renovação até dezembro de 2027.
A papelada continua na mesa do lusitano, mas a oficialização do novo vínculo deve ser oficializado em breve.
Críticas à imprensa
O comandante do Verdão também aproveitou a última entrevista coletiva do ano para fazer críticas à mídia que cobre o clube. Para o ele, a imprensa inventou histórias sobre o seu salário e o recebimento de premiações, considerando que o Alviverde não conquistou títulos nesta temporada.
Abel classificou os números divulgados como “absurdos” e “mentirosos”.
