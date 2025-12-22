Diária de hotel onde atacante do Flamengo curte férias pode chegar a R$ 554 mil

Pedro tem compartilhado nas redes sociais momentos das férias - Foto: Reprodução Redes Sociais

O atacante Pedro, do Flamengo, aproveita a boa fase do clube em 2025, com títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, para curtir férias em grande estilo. O camisa 9 mostrou em suas redes sociais registros de momentos no Atlantis The Royal, em Dubai, considerado um dos hotéis mais luxuosos e mais caros do mundo.

O hotel, que possui 795 quartos e suítes, 17 restaurantes, 17 boutiques de luxo, um centro de bem-estar com mais de 3 mil m² e diversas piscinas, foi inaugurado há dois anos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A atração mais famosa é a Royal Mansion, a suíte mais cara do planeta, com diária de 100 mil dólares - aproximadamente 554 mil reais.

Uma das suítes do hotel | Foto: Divulgação/Atlantis The Royal

A suíte oferece quatro quartos, salas de estar e jantar, cozinha completa, bar, área de jogos, escritório e uma piscina de borda infinita com vista panorâmica da cidade de Dubai.

Além do luxo extremo, a suíte conta com pisos de mármore italiano, cortinas de seda, roupões Frette, produtos Hermes, menu de travesseiros personalizado e até uma mesa de pingue-pongue assinada por Louis Vuitton. Personal trainers também estão disponíveis para treinos privativos.

| Foto: Divulgação/Atlantis The Royal

Pedro compartilhou imagens da piscina infinita, mas não revelou qual suíte ocupa. As diárias do hotel variam de 2 mil dólares, cerca de 10 mil reais, até 100 mil dólares, reforçando a exclusividade da experiência.