Atletas presentes em acesso do Bahia de 2016 jogarão a próxima Série A

Elenco do Bahia de 2016 em treinamento - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Jogadores que fizeram parte do elenco do Bahia em 2016, quando o Tricolor disputou a Série B do Brasileirão e conquistou o acesso, Tinga e Yuri Lara vão disputar a Série A de 2026. O lateral-direito está confirmado no Coritiba, enquanto o volante se aproximou do Mirassol.

Tinga, atualmente com 32 anos, foi anunciado pelo Coxa nesta terça-feira, 23, como novo reforço. Na Segundona de 2016, vestiu a camisa do Bahia em 20 jogos, sendo 13 deles como titular, além de ter contribuído com três assistências.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Yuri Lara, por outro lado, tem acerto encaminhado com o Mirassol, de acordo com o ge.globo. No acesso do Tricolor há nove anos atrás, o meio-campista de 31 anos não entrou em campo, mas foi relacionado para oito compromissos do time, quatro desses já na reta final da competição.

Tinga em Oeste 1x1 Bahia na Série B 2016 | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Yuri Lara, volante ex-Bahia | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Campanha do Bahia em 2016

Sob comando de Doriva e em maior da competição com o técnico Guto Ferreira, o Bahia terminou o Brasileirão Série B de 2016 na quarta colocação, com 63 pontos, sendo 38 deles em uma grande arrancada no segundo turno.

Um dos destaques do Tricolor naquela temporada foi a grande campanha como mandante, tendo conquistado 47 dos seus pontos totais na Arena Fonte Nova, com 82.5% de aproveitamento.

Mesmo com derrota para o campeão Atlético-GO, o acesso à Série A de 2017 veio na última rodada.

