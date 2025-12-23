Veja posições de Bahia e Vitória no Ranking de Clubes da Conmebol 2026

Taça da Copa Libertadores - Foto: Conmebol

O ano terminou, e os melhores estão definidos - na Bahia, o Ranking de Clubes da Conmebol para 2026 avaliou os dois maiores clubes do estado, e evidenciou realidades bem diferentes entre eles.

O Bahia aparece em curva ascendente no cenário sul-americano, enquanto o Vitória ainda sente os efeitos de um longo período distante das competições continentais, apesar de ter retornado à Sul-Americana em 2025.

O Tricolor de Aço ocupa agora a 63ª colocação, com 831,8 pontos, resultado que representa um salto de 14 posições em relação à atualização anterior. A evolução está diretamente ligada ao retorno do clube às disputas internacionais, sobretudo à presença recente na Libertadores, que tem peso significativo no cálculo do ranking.

Já o Rubro-Negro figura apenas na 132ª posição, com 186,3 pontos, fora inclusive do top 100. Mesmo com a volta ao cenário continental nesta temporada, o Vitória ainda paga o preço por oito anos afastado de torneios organizados pela Conmebol, fator que limita o acúmulo de pontuação no sistema.

Como é construído o Ranking da Conmebol

Diferente de um ranking baseado apenas no desempenho anual, a lista da Conmebol adota critérios acumulativos. O principal peso está nas últimas dez edições da Libertadores e da Copa Sul-Americana, com pontuações atribuídas conforme fases alcançadas, número de vitórias, empates e títulos.

Na Libertadores, por exemplo, uma campanha pode render desde poucos pontos, em caso de eliminação precoce, até mais de mil pontos para o campeão, somando bônus por desempenho. A Sul-Americana segue lógica semelhante, mas com valores menores.

Além disso, entram no cálculo o coeficiente histórico, que considera campanhas entre 1960 e 2014, e o desempenho nos campeonatos nacionais na última década, com pontuação extra para títulos, ainda que esse critério perca relevância ao longo do tempo.

Esse modelo ajuda a explicar por que o ranking não reflete apenas a temporada mais recente, mas sim a regularidade continental ao longo dos anos.

Mas para que serve o ranking?

Mais do que simbólico, o ranking influencia diretamente os potes dos sorteios da Libertadores e da Sul-Americana. Os clubes que estiverem melhor posicionados se tornam os cabeças de chave, e acabam evitando confrontos mais duros logo na fase de grupos.

Na Libertadores de 2026, por exemplo, equipes como Palmeiras, Flamengo e Fluminense estarão no Pote 1. Já times com pontuação menor acabam empurrados para potes inferiores, enfrentando caminhos mais complexos.

Para os baianos, o desafio permanece. Mesmo em crescimento, o Bahia ainda está fora do grupo principal e, caso avance da fase preliminar para a fase de grupos, a tendência é que fique no Pote 4, com adversários mais fortes pelo caminho.