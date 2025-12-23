Santos encaminha empréstimo de Gabigol junto ao Cruzeiro

Empréstimo de Gabigol ao Santos avança em negociação com o Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O retorno de Gabigol à Vila Belmiro voltou a ganhar força nos bastidores. Santos e Cruzeiro retomaram as conversas nas últimas horas e avançaram nas tratativas por um empréstimo de uma temporada, com divisão dos salários do atacante. A informação é do ge.

A negociação ganhou tração após o Peixe deixar claro à Raposa que não tem condições de assumir integralmente os vencimentos do jogador. Aos 29 anos, Gabigol possui contrato com o clube mineiro por mais três temporadas e não demonstra disposição para abrir mão dos valores previstos em vínculo. Diante desse cenário, a cessão temporária passou a ser vista como a alternativa mais viável no momento.

Internamente, há a avaliação de que o atacante vive um momento de desgaste no Cruzeiro, sem clima favorável no elenco e sem prestígio com Tite, recém-anunciado como técnico da equipe. Esse contexto também contribuiu para a reabertura do diálogo entre as diretorias.

Na última sexta-feira, em entrevista ao ge, o diretor de futebol do Santos, Alexandre Mattos, havia classificado a possibilidade como distante, afirmando que Gabigol precisaria "caber no bolso" do clube. As negociações, retomadas desde então, caminham justamente no sentido de reduzir o impacto financeiro da operação para o Alvinegro Praiano.

Do lado santista, o retorno do atacante é visto como estratégico também fora de campo. Em Santos, Gabigol ficaria mais próximo da família e chegaria com status de grande contratação, inclusive recebendo tratamento especial por parte do departamento de marketing do clube.

A proposta em debate prevê uma divisão salarial que pode chegar a 50% para cada clube. Paralelamente, o Santos também discute a renovação de Neymar, cujo custo mensal equivale ao de cerca de cinco jogadores considerados “comuns” no elenco.

Além disso, a folha salarial do Peixe deve passar por ajustes. Uma das mudanças previstas é a saída de Guilherme, que está a caminho do Houston Dynamo, dos Estados Unidos, o que abrirá espaço financeiro para novas movimentações no mercado.