HOME > ESPORTES
MERCADO DA BOLA

Santos encaminha empréstimo de Gabigol junto ao Cruzeiro

Peixe avança nas negociações por cessão temporária do atacante, com divisão salarial entre os clubes

Redação

Por Redação

23/12/2025 - 12:41 h
Empréstimo de Gabigol ao Santos avança em negociação com o Cruzeiro
Empréstimo de Gabigol ao Santos avança em negociação com o Cruzeiro -

O retorno de Gabigol à Vila Belmiro voltou a ganhar força nos bastidores. Santos e Cruzeiro retomaram as conversas nas últimas horas e avançaram nas tratativas por um empréstimo de uma temporada, com divisão dos salários do atacante. A informação é do ge.

A negociação ganhou tração após o Peixe deixar claro à Raposa que não tem condições de assumir integralmente os vencimentos do jogador. Aos 29 anos, Gabigol possui contrato com o clube mineiro por mais três temporadas e não demonstra disposição para abrir mão dos valores previstos em vínculo. Diante desse cenário, a cessão temporária passou a ser vista como a alternativa mais viável no momento.

Internamente, há a avaliação de que o atacante vive um momento de desgaste no Cruzeiro, sem clima favorável no elenco e sem prestígio com Tite, recém-anunciado como técnico da equipe. Esse contexto também contribuiu para a reabertura do diálogo entre as diretorias.

Na última sexta-feira, em entrevista ao ge, o diretor de futebol do Santos, Alexandre Mattos, havia classificado a possibilidade como distante, afirmando que Gabigol precisaria "caber no bolso" do clube. As negociações, retomadas desde então, caminham justamente no sentido de reduzir o impacto financeiro da operação para o Alvinegro Praiano.

Do lado santista, o retorno do atacante é visto como estratégico também fora de campo. Em Santos, Gabigol ficaria mais próximo da família e chegaria com status de grande contratação, inclusive recebendo tratamento especial por parte do departamento de marketing do clube.

A proposta em debate prevê uma divisão salarial que pode chegar a 50% para cada clube. Paralelamente, o Santos também discute a renovação de Neymar, cujo custo mensal equivale ao de cerca de cinco jogadores considerados “comuns” no elenco.

Além disso, a folha salarial do Peixe deve passar por ajustes. Uma das mudanças previstas é a saída de Guilherme, que está a caminho do Houston Dynamo, dos Estados Unidos, o que abrirá espaço financeiro para novas movimentações no mercado.

Cruzeiro Gabigol mercado da bola Santos FC

x