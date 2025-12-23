BOXING DAY 2025
Entenda o que é "Boxing Day" e o que muda em 2025
Clássica data do futebol inglês sofrerá alterações em 2025 por conta de calendário europeu
Por Valdomiro Neto
O Boxing Day para o mundo do futebol é uma tradicional data inglesa que une o feriado destinado ao desembalar dos presentes de natal a um dia cheio de jogos da Premier League, tornando-se uma das datas mais icônicas do futebol inglês.
Todos os anos, clubes, jogadores e fãs se unem em frente à televisão ou nos estádios para acompanhar uma rodada que une rivalidade, atmosfera natalina e muita emoção na tabela do Campeonato Inglês.
A data geralmente conta com 10 jogos, com confrontos decisivos para a parte de cima e a parte de baixo da tabela, gerando expectativa em uma rodada que pode ser determinante para a vida do time no campeonato.
Boxing Day de 1963
Um ano em que o Boxing Day ficou marcado na história do esporte bretão foi o de 1963, quando a data contou com diversos placares elásticos, como o jogo entre Liverpool 6-1 Stoke City, no ano que sacramentou o Liverpool como campeão da competição e que registrou a data especial como uma das maiores marcas do torneio.
Processo histórico
O Boxing Day surgiu na Inglaterra como um desdobramento de jogos tradicionais que aconteciam no feriado do dia 26, para disputar os clássicos entre cidades vizinhas. Contudo, com a profissionalização do futebol na região, essa data foi se estendendo durante os anos até fazer parte formalmente da Premier League.
Com a oficialização da liga inglesa, os clubes começaram, em conjunto com a liga, a investir mais em propagandas e planejamento para a realização do evento anual, tornando-se, com o tempo, um dos maiores produtos da liga inglesa.
Boxing Day em 2025
No entanto, nesta temporada de 2025 as coisas irão mudar. O Boxing Day oficialmente só terá uma partida na sexta-feira, dia 26, entre Manchester United e Newcastle, às 17h, assumindo assim a responsabilidade simbólica da data, entretanto, rompe uma tradição que atravessa décadas no futebol inglês.
Por causa do calendário, a organização afirmou que o ajuste é necessário por uma série de fatores, entre eles, os contratos de transmissão obrigam a liga a oferecer 33 finais de semana para a disputa por edição, além dos intervalos mínimos para a recuperação dos jogadores.
O formato tradicional da data festiva deve retornar totalmente no ano que vem, já que cairá em um sábado, atendendo assim às demandas clássicas do evento.
Leia Também:
O fato altera uma sequência de 43 anos e torna a data a mais enxuta deste período. O restante dos jogos irá acontecer durante o fim de semana, sem mexer no restante da competição. Confira:
Sábado - 27 de dezembro
- Nottingham Forest x Manchester City: às 09h30;
- Arsenal x Brighton: às 12h;
- Brentford x Bournemouth: às 12h;
- Burnley x Everton: às 12h;
- Liverpool x Wolverhampton: às 12h;
- West Ham x Fulham: às 12h;
- Chelsea x Aston Villa: às 14h30.
Domingo - 28 de dezembro
- Sunderland x Leeds United, às 11h;
- Crystal Palace x Tottenham, às 13h30.
Destaques da rodada
Os destaques dessa rodada ficam para os jogos entre Nottingham Forest x Manchester City, que pode impactar a vida tanto no topo da tabela quanto na parte de baixo, e também para o jogo entre Chelsea x Aston Villa, duelo direto na disputa pelo G4 da competição, que dá classificação direta para a Champions League da próxima temporada.
A transmissão da Premier League é exclusiva dos canais ESPN e do streaming Disney+.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes