HOME > ESPORTES
BOXING DAY 2025

Entenda o que é "Boxing Day" e o que muda em 2025

Clássica data do futebol inglês sofrerá alterações em 2025 por conta de calendário europeu

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

23/12/2025 - 12:17 h
Torcedor vestido de Papai Noel na torcida do Newcastle
Torcedor vestido de Papai Noel na torcida do Newcastle

O Boxing Day para o mundo do futebol é uma tradicional data inglesa que une o feriado destinado ao desembalar dos presentes de natal a um dia cheio de jogos da Premier League, tornando-se uma das datas mais icônicas do futebol inglês.

Papai noel no meio da torcida do Stoke City
Papai noel no meio da torcida do Stoke City | Foto: Divulgação/ X

Todos os anos, clubes, jogadores e fãs se unem em frente à televisão ou nos estádios para acompanhar uma rodada que une rivalidade, atmosfera natalina e muita emoção na tabela do Campeonato Inglês.

A data geralmente conta com 10 jogos, com confrontos decisivos para a parte de cima e a parte de baixo da tabela, gerando expectativa em uma rodada que pode ser determinante para a vida do time no campeonato.

Boxing Day de 1963

Um ano em que o Boxing Day ficou marcado na história do esporte bretão foi o de 1963, quando a data contou com diversos placares elásticos, como o jogo entre Liverpool 6-1 Stoke City, no ano que sacramentou o Liverpool como campeão da competição e que registrou a data especial como uma das maiores marcas do torneio.

Tabela do Boxing Day de 1963
Tabela do Boxing Day de 1963 | Foto: Divulgação/ Trivela.

Processo histórico

O Boxing Day surgiu na Inglaterra como um desdobramento de jogos tradicionais que aconteciam no feriado do dia 26, para disputar os clássicos entre cidades vizinhas. Contudo, com a profissionalização do futebol na região, essa data foi se estendendo durante os anos até fazer parte formalmente da Premier League.

Com a oficialização da liga inglesa, os clubes começaram, em conjunto com a liga, a investir mais em propagandas e planejamento para a realização do evento anual, tornando-se, com o tempo, um dos maiores produtos da liga inglesa.

Papai Noel no meio da equipe do Aston Villa
Papai Noel no meio da equipe do Aston Villa | Foto: Divulgação/ X

Boxing Day em 2025

No entanto, nesta temporada de 2025 as coisas irão mudar. O Boxing Day oficialmente só terá uma partida na sexta-feira, dia 26, entre Manchester United e Newcastle, às 17h, assumindo assim a responsabilidade simbólica da data, entretanto, rompe uma tradição que atravessa décadas no futebol inglês.

Por causa do calendário, a organização afirmou que o ajuste é necessário por uma série de fatores, entre eles, os contratos de transmissão obrigam a liga a oferecer 33 finais de semana para a disputa por edição, além dos intervalos mínimos para a recuperação dos jogadores.

O formato tradicional da data festiva deve retornar totalmente no ano que vem, já que cairá em um sábado, atendendo assim às demandas clássicas do evento.

O fato altera uma sequência de 43 anos e torna a data a mais enxuta deste período. O restante dos jogos irá acontecer durante o fim de semana, sem mexer no restante da competição. Confira:

Sábado - 27 de dezembro

  • Nottingham Forest x Manchester City: às 09h30;
  • Arsenal x Brighton: às 12h;
  • Brentford x Bournemouth: às 12h;
  • Burnley x Everton: às 12h;
  • Liverpool x Wolverhampton: às 12h;
  • West Ham x Fulham: às 12h;
  • Chelsea x Aston Villa: às 14h30.

Domingo - 28 de dezembro

  • Sunderland x Leeds United, às 11h;
  • Crystal Palace x Tottenham, às 13h30.

Destaques da rodada

Os destaques dessa rodada ficam para os jogos entre Nottingham Forest x Manchester City, que pode impactar a vida tanto no topo da tabela quanto na parte de baixo, e também para o jogo entre Chelsea x Aston Villa, duelo direto na disputa pelo G4 da competição, que dá classificação direta para a Champions League da próxima temporada.

A transmissão da Premier League é exclusiva dos canais ESPN e do streaming Disney+.

