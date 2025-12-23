Menu
CHRISTMAS DAY 2025

LeBron James critica jogos no Natal: "Preferia estar com minha família"

O astro da NBA ja tinha declarado sua opinião sobre a rodada em 2010

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

23/12/2025 - 10:59 h
LeBron James em família
LeBron James em família -

O astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, voltou a criticar a tradicional rodada de Natal da NBA. Aos 40 anos, o veterano reiterou um sentimento que carrega desde o início da carreira. Em 2010, ainda jovem, ele já havia manifestado seu descontentamento com o trabalho na data festiva.

LeBron james em treinamento
LeBron james em treinamento | Foto: Divulgação/Instagram

"Se você perguntar a qualquer jogador da liga, preferiríamos estar em casa com nossas famílias. Acho que até as pessoas que programam os jogos prefeririam estar em casa. Não é apenas um feriado comum. É um daqueles dias em que você deseja acordar com as crianças e abrir presentes", afirmou o jogador na época.

LeBron James com seus filhos
LeBron James com seus filhos | Foto: Divulgação/Instagram

O episódio se repetiu nesta temporada de 2025. Após uma derrota para os Clippers, o astro deu uma declaração que reforça seu dilema entre o dever profissional e a vida pessoal:

"Eu preferiria muito mais estar em casa com a minha família. Mas, é o jogo que eu amo. É o jogo que eu assistia quando criança no Natal, vendo muitos dos maiores da história atuando. Sempre foi uma honra. Sendo honesto, eu gostaria de estar no sofá com minha família o dia todo, mas a nossa vez chegou. Temos que entrar em quadra e jogar bem", desabafou o "King".

Leia Também:

Diretor do Flamengo exalta o Palmeiras em análise para 2026
Empresária de Haaland rasga elogios à gestão do Grupo City no Bahia
Bahia pode voltar à altitude de 3.600 m caso avance na pré-Libertadores

Calendário e Programação

O duelo entre Lakers e Rockets será realizado na Califórnia, integrando a programação especial do Christmas Day (Dia de Natal) em 2025. Antes deste confronto, a equipe de Los Angeles enfrenta o Phoenix Suns fora de casa, nesta terça-feira (23).

A rodada comemorativa de 25 de dezembro contará com cinco partidas ao todo, garantindo entretenimento para os fãs da modalidade:

  • Knicks x Cavaliers – 14h00
  • Thunder x Spurs – 16h30
  • Warriors x Mavericks – 19h00
  • Lakers x Rockets – 22h00
  • Nuggets x Timberwolves – 00h30

x