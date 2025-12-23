LeBron James critica jogos no Natal: "Preferia estar com minha família"

LeBron James em família - Foto: Divulgação/Instagram

O astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, voltou a criticar a tradicional rodada de Natal da NBA. Aos 40 anos, o veterano reiterou um sentimento que carrega desde o início da carreira. Em 2010, ainda jovem, ele já havia manifestado seu descontentamento com o trabalho na data festiva.

LeBron james em treinamento | Foto: Divulgação/Instagram

"Se você perguntar a qualquer jogador da liga, preferiríamos estar em casa com nossas famílias. Acho que até as pessoas que programam os jogos prefeririam estar em casa. Não é apenas um feriado comum. É um daqueles dias em que você deseja acordar com as crianças e abrir presentes", afirmou o jogador na época.

LeBron James com seus filhos | Foto: Divulgação/Instagram

O episódio se repetiu nesta temporada de 2025. Após uma derrota para os Clippers, o astro deu uma declaração que reforça seu dilema entre o dever profissional e a vida pessoal:

"Eu preferiria muito mais estar em casa com a minha família. Mas, é o jogo que eu amo. É o jogo que eu assistia quando criança no Natal, vendo muitos dos maiores da história atuando. Sempre foi uma honra. Sendo honesto, eu gostaria de estar no sofá com minha família o dia todo, mas a nossa vez chegou. Temos que entrar em quadra e jogar bem", desabafou o "King".

Calendário e Programação

O duelo entre Lakers e Rockets será realizado na Califórnia, integrando a programação especial do Christmas Day (Dia de Natal) em 2025. Antes deste confronto, a equipe de Los Angeles enfrenta o Phoenix Suns fora de casa, nesta terça-feira (23).

A rodada comemorativa de 25 de dezembro contará com cinco partidas ao todo, garantindo entretenimento para os fãs da modalidade: