SÉRIE A
Galo busca ex-Bahia e ex-Seleção para ter lateral-esquerda dos sonhos
Atlético-MG se movimenta no mercado da bola
Por João Grassi
Ex-jogador da Seleção Brasileira, Renan Lodi se aproxima de retornar ao futebol nacional após seis anos. Livre no mercado, o lateral-esquerdo de 27 anos está encaminhado para ser o primeiro reforço do Atlético-MG na temporada 2026.
De acordo com o ge.globo, Lodi tem negociações avançadas para fechar com o Atlético por cinco anos. Além dele, outro jogador da mesma posição que negocia com o Galo é Juninho Capixaba, do RB Bragantino, atleta revelado na base do Bahia e com duas passagens no Tricolor.
Ainda segundo o site, Guilherme Arana, lateral-esquerdo alvinegro há seis temporadas seguidas, abriu conversas para uma transferência rumo ao Fluminense. As negociações estão em estágio inicial, mas o clube carioca já teria feito proposta.
Renan Lodi
Com passagens por Athletico, Atlético de Madrid-ESP, Notthingam Forest-ING, Olympique de Marseille-FRA e Al-Hilal-SAU, Renan Lodi defendeu a Seleção Brasileira na Copa América de 2021, além de ter sido convocado nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2022.
Fora dos planos do Al-Hilal, Lodi não entra em campo desde julho, na eliminação para o Fluminense pela Copa do Mundo de Clubes. Em 2024/25, ele disputou 42 partidas e marcou quatro gols, além de 10 assistências.
