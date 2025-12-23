Time da Série B do Brasileirão tem criação de SAF barrada pela Justiça

Brasileirão Série B - Foto: CBF

O mundo das SAFs vem tomando cada vez mais o futebol brasileiro, e muitos clubes estão se movimentando para a temporada de 2026. Na Série B do Brasileirão, o Avaí deu um passo importante rumo à transformação em Sociedade Anônima do Futebol - mas o processo esbarrou em um entrave jurídico.

Mesmo com a aprovação do Conselho Deliberativo e dos sócios-torcedores, o clube ainda não está autorizado a abrir o novo CNPJ da SAF por determinação judicial. As votações ocorreram ao longo da semana e chegaram a mais de 76% dos votos favoráveis entre os sócios.

Antes disso, no entanto, dois associados foram à Justiça e pediram a suspensão das assembleias, alegando irregularidades na condução do processo. Para eles, o Avaí utilizou maioria simples quando o tema exigiria um quórum mais rigoroso.

O que o juiz decidiu?

O mesmo argumento foi usado para questionar a validade da votação no Conselho Deliberativo, que também havia aprovado a criação da SAF. Diante do pedido, o juiz da 6ª Vara Cível de Florianópolis deferiu parcialmente a ação, o que significa que ele não cancelou a votação dos sócios.

Isso foi feito para evitar prejuízo financeiro ao clube com a suspensão em cima da hora mas, no entanto, "congelou" o resultado até nova deliberação. Na prática, isso significa que, mesmo tendo aprovação política e estatutária, o Avaí não pode avançar juridicamente com a formalização da SAF neste momento.

O clube terá agora um prazo legal para apresentar defesa e tentar derrubar a liminar. Por causa do recesso do Judiciário e dos escritórios de advocacia no fim do ano, a tendência é que o caso só volte a ter movimentações relevantes no fim de janeiro ou em fevereiro de 2026.

Em nota oficial, o clube se pronunciou, afirmando que acredita que a Justiça fará o que os torcedores querem e seguirá atuando para defender a legalidade da decisão tomada pela maioria.

Veja nota do Avaí:

“O Clube vê com tranquilidade esse movimento e acredita que a Justiça fará prevalecer a vontade da torcida avaiana que de forma muito responsável autorizou a criação da SAF 100% do Avaí com quase 80% dos votos. O pedido de suspensão das assembleias não foi acatado pela justiça e o Avaí ainda vai ter a oportunidade de se manifestar nos autos. A nação avaiana segue firme com aqueles que querem o bem do Avaí”.

