Lyon anuncia chegada de Endrick até a Copa do Mundo de 2026

Endrick pela Seleção Brasileira - Foto: JAVIER TORRES

Futuro definido, 2026 traçado - o Lyon, clube francês, anunciou nesta terça-feira, 23, o empréstimo do brasileiro Endrick junto ao Real Madrid. Ficando na França até junho de 2026, época em que termina a temporada europeia, Endrick agrega o período pré-Copa do Mundo, em busca de mais minutos para galgar uma convocação.

O contrato, com cerca de 6,5 milhões de reais pagos pelo Lyon na cotação atual, não prevê opção de compra, e o vínculo com o clube espanhol segue válido até 2030. No anúncio, o Lyon colocou Endrick como um "presente de Natal adiantado" para a torcida, escrevendo que "neste ano o Natal é em 23 de dezembro".

Chegada ao Lyon

Endrick deve chegar à França no dia 29 de dezembro para iniciar os treinamentos, devendo ser utilizado já no dia 3, no duelo contra o Monaco, pelo Campeonato Francês. No novo clube, o brasileiro vestirá a camisa 9.

Atualmente na quinta colocação da Ligue 1 e com boa campanha na Liga Europa, o Lyon apresentou um projeto esportivo considerado atrativo. Outro fator decisivo foi a presença do técnico Paulo Fonseca, visto como facilitador na adaptação e no desenvolvimento de jogadores brasileiros.

Endrick ainda poderá se tornar espanhol?

Apesar de o Real Madrid preferir um empréstimo dentro da Espanha, já que Endrick está a seis meses de obter o passaporte espanhol, o atacante priorizou atuar onde tivesse espaço imediato.

Contratado pelo Real no início da última temporada, Endrick somou 37 partidas e sete gols sob o comando de Carlo Ancelotti, com destaque na Copa do Rei. Já em 2025/26, com a chegada de Xabi Alonso, perdeu espaço e entrou em campo em apenas três jogos oficiais, totalizando 99 minutos.