NOVO ACORDO!
Vitória renova contrato de peça chave da permanência na Série A; saiba
Jogador de 26 anos ampliou seu vínculo por mais um ano
Por João Grassi
Após uma segunda passagem positiva, o volante Dudu renovou seu contrato com o Vitória. Peça importante na reta final do Campeonato Brasileiro, o jogador de 26 anos ampliou seu vínculo, que antes expirava em dezembro de 2026, para o fim de 2027.
Além do novo contrato, Dudu também garantiu um aumento salarial. A informação foi confirmada pelo clube ao Portal A TARDE e o acordo já está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Depois de retornar do empréstimo na Ponte Preta, Dudu foi utilizado pelo Leão da Barra em 12 jogos no Brasileirão 2025, especialmente com a chegada do técnico Jair Ventura, apresentando boas atuações.
Leia Também:
Dudu no Vitória
Com a camisa vermelha e preta, o meio-campista acumula 55 partidas e uma assistência no total. Além de ter contribuído na permanência na elite este ano, fez parte dos elencos campeões da Série B de 2023 e do Baianão de 2024.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes