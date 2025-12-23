Vitória renova contrato de peça chave da permanência na Série A; saiba

Jogadores do Vitória reunidos - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após uma segunda passagem positiva, o volante Dudu renovou seu contrato com o Vitória. Peça importante na reta final do Campeonato Brasileiro, o jogador de 26 anos ampliou seu vínculo, que antes expirava em dezembro de 2026, para o fim de 2027.

Além do novo contrato, Dudu também garantiu um aumento salarial. A informação foi confirmada pelo clube ao Portal A TARDE e o acordo já está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Depois de retornar do empréstimo na Ponte Preta, Dudu foi utilizado pelo Leão da Barra em 12 jogos no Brasileirão 2025, especialmente com a chegada do técnico Jair Ventura, apresentando boas atuações.

Contrato de Dudu publicado no BID | Foto: Reprodução | CBF

Dudu no Vitória

Com a camisa vermelha e preta, o meio-campista acumula 55 partidas e uma assistência no total. Além de ter contribuído na permanência na elite este ano, fez parte dos elencos campeões da Série B de 2023 e do Baianão de 2024.