ESPORTES
NOVO ACORDO!

Vitória renova contrato de peça chave da permanência na Série A; saiba

Jogador de 26 anos ampliou seu vínculo por mais um ano

João Grassi

Por João Grassi

23/12/2025 - 16:21 h
Jogadores do Vitória reunidos
Jogadores do Vitória reunidos

Após uma segunda passagem positiva, o volante Dudu renovou seu contrato com o Vitória. Peça importante na reta final do Campeonato Brasileiro, o jogador de 26 anos ampliou seu vínculo, que antes expirava em dezembro de 2026, para o fim de 2027.

Além do novo contrato, Dudu também garantiu um aumento salarial. A informação foi confirmada pelo clube ao Portal A TARDE e o acordo já está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Depois de retornar do empréstimo na Ponte Preta, Dudu foi utilizado pelo Leão da Barra em 12 jogos no Brasileirão 2025, especialmente com a chegada do técnico Jair Ventura, apresentando boas atuações.

Leia Também:

Dudu se declara à torcida e agradece Fábio Mota: "Amo o Vitória"
Jair Ventura revela trabalho psicológico com Dudu após nova suspensão
Vitória: Jair Ventura “perdoa” Dudu após expulsão no Ba-Vi
Contrato de Dudu publicado no BID
Contrato de Dudu publicado no BID | Foto: Reprodução | CBF

Dudu no Vitória

Com a camisa vermelha e preta, o meio-campista acumula 55 partidas e uma assistência no total. Além de ter contribuído na permanência na elite este ano, fez parte dos elencos campeões da Série B de 2023 e do Baianão de 2024.

Dudu, volante do Vitória
Dudu, volante do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

x