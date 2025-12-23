Raúl Cáceres recebe recado de ex-meia do Bahia após deixar o Vitória

Raúl Cáceres em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Anunciado oficialmente como reforço do Olimpia, do Paraguai, após deixar o Vitória, o lateral Raúl Cáceres recebeu um recado do meia-atacante Oscar Ruiz, campeão da Copa do Nordeste 2021 pelo Bahia, nas redes sociais.

Também paraguaio, o ex-Tricolor atuou pelo Grêmio Novorizontino em 2025, vai defender o Sportivo Luqueño (PAR) em 2026 e jogou ao lado de Cáceres no Cerro Porteño, onde conquistaram juntos o campeonato nacional em 2017.

"Desejo-te muita sorte, espero que tudo corra bem, meu amigo", escreveu Óscar Ruiz em publicação feita pelo lateral-direito nas redes sociais.

Óscar Ruiz em campo pelo Grêmio Novorizontino | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Aos 34 anos de idade, Raúl Cáceres não teve seu contrato renovado pelo Vitória após dois anos vestindo vermelho e preto. No Leão, o atleta disputou 68 partidas, marcou dois gols e seis assistências.

Além do título do Campeonato Baiano 2024, o paraguaio também marcou o gol decisivo no clássico Ba-Vi de outubro, fundamental para a permanência do Rubro-Negro na Série A, quando o Bahia foi vencido por 2 a 1, no Barradão.