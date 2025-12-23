Dirigente revela frustração em perder contratação para o Bahia: "Erro"

Kike Olivera em treino do Grêmio - Foto: Lucas Uebel | Grêmio

Jogador que deve ser anunciado pelo Bahia em breve, Cristian Olivera esteve perto de fechar com o Nacional, principal clube do Uruguai, país natal do atacante. O insucesso na contratação dele, inclusive, foi comentado publicamente.

Em entrevista ao Sport 890, Flavio Perchman, vice-presidente do Nacional, se mostrou frustrado em perder o atleta para o Esquadrão de Aço. Ele disse que o meia-atacante não fechou por questão de "minutos".

"Kike Olivera não chegou por minutos, foi erro meu, precipitei as coisas. Quando os clubes brasileiros souberam, tentaram contratá-lo e o negócio acabou não dando certo", disse Flavio Perchman.

O dirigente chegou a dizer publicamente que Kike, como é conhecido o atleta, defenderia o Nacional em 2026. No entanto, o Grêmio, dono dos direitos econômicos, não aceitou a proposta dos uruguaios e abriu margem para a aproximação do Bahia.

Flavio Perchman, vice-presidente do Nacional | Foto: Reprodução | YouTube

Eu estava errado ao dizer que o acordo de Kike Olivera estava fechado. Flavio Perchman - Vice-presidente do Nacional

Cristian Olivera em 2025

No total da temporada 2025, Cristian Olivera atuou em 37 jogos, sendo 22 pelo Campeonato Brasileiro. Foram cinco gols e duas assistências.