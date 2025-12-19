Atacante encaminhado com o Bahia tem nome ligado ao narcotráfico

Cristian Olivera depõe como testemunha - Foto: Divulgação / Vini Saraiva

Com futuro praticamente definido no futebol brasileiro, Cristian Olivera vive dias de expectativa fora de campo. O atacante uruguaio, que não faz parte dos planos do Grêmio, tem negociação encaminhada para vestir a camisa do Bahia e reforçar o elenco tricolor na próxima temporada.

Enquanto a situação esportiva avança, o jogador também esteve envolvido, recentemente, em uma apuração conduzida pelo Ministério Público de Montevidéu. Neste mês, Olivera prestou depoimento na condição de testemunha em uma investigação que apura a possível ligação com Luis Fernández Albín, preso na Argentina, em novembro, sob acusação de tráfico de drogas. Após a oitiva, o atleta foi liberado pelas autoridades.

Segundo informações divulgadas pela imprensa uruguaia, o nome do atacante apareceu no inquérito por ele ser proprietário de um sítio localizado em Canelones, imóvel onde o investigado teria residido. A promotoria busca esclarecer se existiu algum tipo de vínculo entre as partes, sem que, até o momento, haja qualquer acusação formal contra o jogador.

Assim, enquanto colabora com as autoridades em seu país, Cristian Olivera aguarda a definição dos últimos detalhes para selar o acordo com o Esquadrão de Aço e seguir a carreira normalmente dentro das quatro linhas.