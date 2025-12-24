Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Fifa escolhe Barradão, do Vitória, como CT da Copa do Mundo no Brasil

Fifa inclui o estádio do Leão da Barra entre os CTs do Mundial Feminino

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

24/12/2025 - 11:37 h
Estádio Manoel Barradas, o Barradão
Estádio Manoel Barradas, o Barradão

O Estádio Manoel Barradas, conhecido como Barradão, do Vitória, foi escolhido pela Fifa para ser utilizado como centro de treinamento durante a Copa do Mundo Feminina 2027, que ocorrerá no Brasil entre ntre 24 de junho e 25 de julho. As seleções que irão treinar e as datas ainda não foram definidas pela entidade.

Em maio deste ano, um comitê da Fifa com 25 membros esteve em Salvador para fazer uma vistoria em locais da capital baiana que podem ser centro de treinamento no Mundial.

O Barradão foi um dos locais analisados, assim como a Arena Fonte Nova, que deve sediar, no mínimo, cinco jogos da competição. A informação foi divulgada pelo portal ge.

Salvador é uma das oito cidades-sede que receberão partidas da Copa do Mundo, e tentará levar sorte para a Seleção Brasileira, que nunca venceu o torneio. A melhor colocação foi um vice-campeonato conquistado em 2007, quando a Canarinha perdeu para a Alemanha na final.

Todas as sedes Copa do Mundo Feminina 2027:

  • Rio de Janeiro (Maracanã)
  • São Paulo (Neo Química Arena)
  • Belo Horizonte (Mineirão)
  • Recife (Arena Pernambuco)
  • Fortaleza (Castelão)
  • Salvador (Arena Fonte Nova)
  • Arena Pernambuco (Recife)
  • Brasília (Mané Garrincha)
  • Porto Alegre (Beira-Rio)

x