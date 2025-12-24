Menu
ESPORTES
MERCADO DA BOLA

Presente de Natal? Entenda a situação entre Bahia e Rodrigo Becão

Zagueiro tem contrato com o Fenerbahçe até junho de 2028

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/12/2025 - 12:36 h
O nome do Bahia voltou a ganhar força no mercado da bola após ser ligado ao zagueiro Rodrigo Becão. De acordo com informações do jornalista turco Ömer Çelikbaşlı, o Esquadrão teria iniciado negociações com o Fenerbahçe — clube detentor dos direitos econômicos do atleta — para repatriar o defensor, formado nas categorias de base do próprio Esquadrão.

No entanto, conforme apuração do Portal A TARDE, não há nenhum negócio em andamento pela contratação de Becão. Ainda segundo a reportagem, caso exista alguma intenção de negociar o zagueiro nesta janela de transferências, a prioridade do jogador e de seu estafe seria um retorno ao futebol italiano, onde o atleta atuou por parte da carreira defendendo a Udinese. O defensor tem contrato com o Fenerbahçe até junho de 2028.

Em 2025, vale destacar, Rodrigo Becão pouco pouco atuou. O zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em dezembro de 2024 e retornou aos campos apenas em novembro desta temporada, no atual calendário europeu, na partida contra o Çaykur Rizespor, pelo Campeonato Turco.

Revelado como Pivete de Aço, o defensor acumula passagens por CSKA Moscou, da Rússia, e pela Udinese, antes de desembarcar em Istambul, em julho de 2023. Na ocasião, foi adquirido pelo Fenerbahçe por cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 63 milhões). Na Turquia, soma apenas 38 jogos disputados nos últimos dois anos em razão da lesão. Becão vestiu a camisa do Bahia entre 2016 e 2018.

Rodrigo Becão em partida contra o Palmeiras, em 2017
Rodrigo Becão em partida contra o Palmeiras, em 2017 | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

x