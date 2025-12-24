Menu
ESPORTES
ESPORTES

Éverton Ribeiro sobre projeto longo do Bahia: "Por mim já teria ganho tudo"

Camisa dez revelou surprese ao conhecer o amor da torcida tricolor

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

24/12/2025 - 11:08 h | Atualizada em 24/12/2025 - 11:27
Everton Ribeiro em campo pelo Bahia
Everton Ribeiro em campo pelo Bahia -

Cidadão soteropolitano e camisa dez do Bahia, o meia Everton Ribeiro abriu o jogo sobre a sua adaptação ao clube baiano, fruto de uma conexão que envolveu até os seus vizinhos. Já "na corda de Bell Marques", como ele mesmo brincou, o jogador revelou "uma surpresa muito grande" ao conhecer o amor dos torcedores tricolores quando chegou ao Esquadrão de Aço.

O capitão tricolor também exaltou a cidade de Salvador, palco de muita "história" e uma "cultura diferente".

"Foi uma surpresa muito grande, porque quando eu fui para lá não sabia desse amor que os torcedores do Bahia têm pelo seu time, e agora eu já estou na corda do Bell (Marques). É uma vibe muito boa, onde eu moro também é muito bonito e a minha família se adaptou bem, isso ajuda. A vizinhança me acolheu, todo mundo fez o máximo para que eu me adaptasse o mais rápido possível", disse o meia.

"Hoje eu posso dizer que estou muito feliz, gosto de morar lá, tem a culinária, tem história, que eu amo, e lá tem muita. É a primeira capital do Brasil e tem muitos lugares históricos. É uma cultura diferente daqui do Sudeste, estou muito feliz. Virei cidadão soteropolitano", completou.

Projeto do Grupo City no Bahia

Everton Ribeiro fez um balanço do projeto do Grupo City no Bahia, destacando a filosofia de cobrar resultados a médio e longo prazo. Se dependesse do camisa dez, entretanto, o Tricolor "já teria ganho tudo".

"Esse ano foi quando conseguimos os dois primeiros títulos com a camisa do Bahia, então estamos no caminho de crescer. O projeto é a médio e longo prazo, por mim a gente já teria ganho tudo, mas a gente sabe que é passo a passo. O City, que ajuda a conduzir, tem o trabalho que não quer o imediato, ano passado tivemos uma fase difícil e eles não pensaram em nenhum momento em trocar treinador, que é o mais fácil", disse o jogador.

"O projeto que tem do CT daqui a dois anos é um fenômeno, eu vi de perto e, quando terminar, o Bahia vai dar um passo muito grande. Querem ter a melhor categoria de base do país também", completou.

De contrato renovado com o Bahia, Everton Ribeiro possui 121 jogos com a camisa tricolor, nove gols marcados e 16 assistências distribuídas.

