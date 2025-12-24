Globo repudia ataque de presidente do Flamengo a jornalista

Declaração gera repercussão negativa fora do campo - Foto: Reprodução

A TV Globo se manifestou publicamente após declarações ofensivas feitas pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, contra uma jornalista da emissora. Em comunicado divulgado em uma matéria do site ge, a empresa classificou a fala como um ataque “gratuito e misógino” e reafirmou seu posicionamento institucional.

“A Globo repudia o ataque gratuito e misógino do dirigente do Flamengo a uma de suas profissionais e reitera seu profundo respeito às mulheres e a opiniões críticas que não ofendam nem insultem quem quer que seja", escreveu

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A declaração do dirigente ocorreu durante um evento de apresentação dos resultados financeiros do clube em 2025, realizado nesta terça-feira, 23. Ao comentar críticas relacionadas à condução do futebol feminino no Flamengo, Bap iniciou sua fala abordando questões de audiência e direitos de transmissão.

“Quais são os fatos: audiência crescente (do futebol feminino). Se compara com o futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. A TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribuiu aos clubes”, afirmou o mandatário.

Na sequência, o presidente rubro-negro fez a ofensa pessoal à profissional da emissora, sem citá-la nominalmente. “Tem lá a 'nariguda da Globo' que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula... dá vontade de falar: 'Filha, convence a sua empresa a colocar R$ 10 milhões, R$ 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Pau que dá em João tem de bater em Maria também”, declarou.

Nas redes sociais, internautas apontaram que a fala teria sido direcionada à jornalista Renata Mendonça, comentarista da Globo com ampla trajetória na cobertura do futebol feminino. Meses atrás, ela havia feito críticas públicas à estrutura oferecida pelo Flamengo às jogadoras da equipe profissional, tema que voltou ao centro do debate após a declaração do presidente do clube.