Bahia deve fazer intertemporada fora do Brasil durante a Copa do Mundo
Esquadrão vai aproveitar a paralisação para intercâmbio internacional
Por Téo Mazzoni
Devido às mudanças impostas pelo novo calendário do futebol brasileiro, o Bahia não realizará a pré-temporada fora do país em 2026, quebrando a “tradição” que vinha sendo construída desde a entrada do clube no Grupo City. Em 2024, o Esquadrão foi a Manchester, na Inglaterra, e, no ano seguinte, realizou a preparação em Girona, na Espanha.
O elenco tricolor se reapresenta no CT Evaristo de Macedo no dia 5 de janeiro e, apenas seis dias depois, já terá compromisso pelo Campeonato Baiano, diante do Jequié. No entanto, a decisão de não realizar a pré-temporada no exterior não está diretamente ligada ao início do estadual, mas, sim, às mudanças no calendário do Campeonato Brasileiro.
Isso porque, em 2026, a principal competição do país terá início já no primeiro mês do ano, o que impactou o planejamento do clube. A estreia azul, vermelha e branca no Brasileirão está prevista para o dia 28 de janeiro, contra o Corinthians, e, devido à proximidade da data, uma pré-temporada fora do Brasil se tornaria inviável, já que o Bahia precisará do elenco profissional à disposição para a disputa do certame.
Apesar disso, há planos para uma possível intertemporada fora do país durante a realização da Copa do Mundo de 2026, período em que o calendário nacional será paralisado. A informação foi revelada por Éverton Ribeiro. O capitão e camisa 10 do Bahia afirmou que existe a ideia de uma viagem para outro centro de treinamento de clubes que integram o Grupo City no meio do ano.
Esse ano, como o campeonato (Brasileiro) começa logo no início do ano, a gente não vai viajar, vai ficar aqui. Mas, no meio do ano, já tem uma ideia de viajar novamente, conhecer um outro CT do grupo
A declaração do meio-campista indica que o Bahia pode realizar uma intertemporada em um novo país, já que o Grupo City é proprietário de 11 clubes espalhados pelo mundo, além de contar com uma equipe parceira.
Com exceção de Manchester City e Girona — onde o Esquadrão já realizou pré-temporadas em seus respectivos centros de treinamento —, o conglomerado é dono do New York City FC (Estados Unidos), Melbourne City (Austrália), Mumbai City (Índia), Palermo (Itália), Troyes (França), Lommel (Bélgica), Montevideo City Torque (Uruguai), Yokohama F. Marinos (Japão) e Sichuan Jiuniu (China), além da parceria com o Club Bolívar (Bolívia).
Clubes que integram o Grupo City:
- Montevideo City Torque (Uruguai)
- New York City FC (Estados Unidos)
- Shenzhen Peng City FC (China)
- Palermo FC (Itália)
- Melbourne City FC (Austrália)
- Yokohama F. Marinos (Japão)
- Lommel SK (Bélgica)
- Mumbai City FC (Índia)
- Troyes FC (França)
- Club Bolívar (Bolívia)
