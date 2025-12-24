Menu
HOME > ESPORTES
PLANEJAMENTO

Bahia deve fazer intertemporada fora do Brasil durante a Copa do Mundo

Esquadrão vai aproveitar a paralisação para intercâmbio internacional

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/12/2025 - 14:53 h
Mudança no calendário abre espaço para intertemporada no exterior
Mudança no calendário abre espaço para intertemporada no exterior -

Devido às mudanças impostas pelo novo calendário do futebol brasileiro, o Bahia não realizará a pré-temporada fora do país em 2026, quebrando a “tradição” que vinha sendo construída desde a entrada do clube no Grupo City. Em 2024, o Esquadrão foi a Manchester, na Inglaterra, e, no ano seguinte, realizou a preparação em Girona, na Espanha.

O elenco tricolor se reapresenta no CT Evaristo de Macedo no dia 5 de janeiro e, apenas seis dias depois, já terá compromisso pelo Campeonato Baiano, diante do Jequié. No entanto, a decisão de não realizar a pré-temporada no exterior não está diretamente ligada ao início do estadual, mas, sim, às mudanças no calendário do Campeonato Brasileiro.

Isso porque, em 2026, a principal competição do país terá início já no primeiro mês do ano, o que impactou o planejamento do clube. A estreia azul, vermelha e branca no Brasileirão está prevista para o dia 28 de janeiro, contra o Corinthians, e, devido à proximidade da data, uma pré-temporada fora do Brasil se tornaria inviável, já que o Bahia precisará do elenco profissional à disposição para a disputa do certame.

Leia Também:

Presente de Natal? Entenda a situação entre Bahia e Rodrigo Becão
Éverton Ribeiro sobre projeto longo do Bahia: "Por mim já teria ganho tudo"
Bahia e Vitória dão salto no Ranking da CBF 2026; veja as novas posições

Apesar disso, há planos para uma possível intertemporada fora do país durante a realização da Copa do Mundo de 2026, período em que o calendário nacional será paralisado. A informação foi revelada por Éverton Ribeiro. O capitão e camisa 10 do Bahia afirmou que existe a ideia de uma viagem para outro centro de treinamento de clubes que integram o Grupo City no meio do ano.

Esse ano, como o campeonato (Brasileiro) começa logo no início do ano, a gente não vai viajar, vai ficar aqui. Mas, no meio do ano, já tem uma ideia de viajar novamente, conhecer um outro CT do grupo
Éverton Ribeiro - ao Charla Podcast

A declaração do meio-campista indica que o Bahia pode realizar uma intertemporada em um novo país, já que o Grupo City é proprietário de 11 clubes espalhados pelo mundo, além de contar com uma equipe parceira.

Com exceção de Manchester City e Girona — onde o Esquadrão já realizou pré-temporadas em seus respectivos centros de treinamento —, o conglomerado é dono do New York City FC (Estados Unidos), Melbourne City (Austrália), Mumbai City (Índia), Palermo (Itália), Troyes (França), Lommel (Bélgica), Montevideo City Torque (Uruguai), Yokohama F. Marinos (Japão) e Sichuan Jiuniu (China), além da parceria com o Club Bolívar (Bolívia).

Clubes que integram o Grupo City:

  • Montevideo City Torque (Uruguai)
  • New York City FC (Estados Unidos)
  • Shenzhen Peng City FC (China)
  • Palermo FC (Itália)
  • Melbourne City FC (Austrália)
  • Yokohama F. Marinos (Japão)
  • Lommel SK (Bélgica)
  • Mumbai City FC (Índia)
  • Troyes FC (França)
  • Club Bolívar (Bolívia)

