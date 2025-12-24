Menu
DESRESPEITO E MISOGINIA

"Nariguda da Globo": a polêmica declaração de Bap que chocou o país

Ofensa foi feita durante coletiva para apresentar faturamento bilionário do Flamengo

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

24/12/2025 - 13:19 h
Bap ofendeu a Renata mês após ela publicar uma matéria falando sobre a das estruturas do futebol feminino do Flamengo
-

A apresentação dos resultados financeiros do Flamengo em 2025, realizada nesta terça-feira, 23, ficou marcada por uma declaração ofensiva do presidente Luiz Eduardo Baptista (Bap) feita contra a jornalista Renata Mendonça, do Grupo Globo. Durante a coletiva, Bap a chamou de “nariguda da Globo”, comentário que rapidamente repercutiu entre profissionais da imprensa e nas redes sociais, desviando a atenção do faturamento recorde do clube, próximo de R$ 3 bilhões.

O episódio ocorre após reportagem de Renata publicada em outubro, que denunciava a precariedade das estruturas do futebol feminino do Flamengo, mostrando vestiários deteriorados, chuveiros e torneiras em mau estado, muito diferentes das instalações oferecidas ao time masculino, apesar do orçamento bilionário do clube.

Durante a apresentação, o dirigente ainda provocou: “Dá vontade de falar: ‘Filha, convence a sua empresa a colocar R$ 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Mas pau que dá em João tem de bater em Maria também’”, afimou o presidente.

Estadual segue em disputa e define campeão só na véspera de Ano Novo
Presente de Natal? Entenda a situação entre Bahia e Rodrigo Becão
Fifa escolhe Barradão, do Vitória, como CT da Copa do Mundo no Brasil

Por meio de nota, o Grupo Globo, repudiou o ataque e classificou a fala como misógina e gratuita. Jornalistas esportivos, como Paulo Vinicius Coelho (PVC), Everaldo Marques e Elton Serra, também criticaram o comentário, defendendo a colega e debatendo o tratamento do futebol feminino no Brasil.

Tags:

ataque misógino Bap Elton Serra Everaldo Marques faturamento Flamengo flamengo futebol feminino Grupo Globo igualdade no esporte jornalistas esportivos Luiz Eduardo Baptista Paulo Vinícius Coelho Renata Mendonça respeito à imprensa resultados financeiros 2025

