Estadual segue em disputa e define campeão só na véspera de Ano Novo

Estádio Nilton Santos, em Palmas, capital do Tocantins - Foto: Divulgação

A final da Copa do Brasil, que marcou o título do Corinthians sobre o Vasco no último domingo, 21, não encerrou oficialmente a temporada do futebol brasileiro. Mesmo às vésperas do Ano Novo, ainda há um Campeonato Estadual em disputa, cujo campeão só será conhecido no dia 30 de dezembro.

Trata-se do Campeonato Tocantinense de 2025, que precisou ser retomado após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), tomada ainda em setembro. A competição foi reiniciada a partir de uma das semifinais no último sábado, 20.

No jogo de ida, o Tocantinópolis venceu o Gurupi por 2 a 1 fora de casa, enquanto o duelo de volta acontece nesta quarta-feira, logo mais às 13h.

Quem avançar encara o Araguaína na final, em jogos marcados para os dias 27 e 30 de dezembro, ambos às 16h. A segunda partida será disputada no Mirandão, já que o Araguaína terminou a fase classificatória com melhor campanha.

Campeonato adiado na justiça

A paralisação e posterior retomada do Estadual têm origem em um problema disciplinar envolvendo o zagueiro Sheik, do União Araguainense, ainda no início da competição, em março.

Na ocasião, o defensor recebeu cartões amarelos em partidas consecutivas, o que o deixaria automaticamente suspenso. Apesar disso, acabou sendo escalado em jogos seguintes, situação que gerou questionamentos de outros clubes.

Mesmo alegando ter recebido aval da Federação Tocantinense de Futebol (FTF), o União foi alvo de denúncias no Tribunal de Justiça Desportiva local. Inicialmente, o clube acabou absolvido e seguiu na competição.

Dentro de campo, o União avançou às semifinais, eliminou o Tocantinópolis e conquistou o bicampeonato estadual ao vencer o Araguaína nos pênaltis, em abril, no Mirandão.

Meses depois, o caso chegou ao STJD, que reformou a decisão anterior e determinou punições esportivas. O clube perdeu pontos e acabou retirado das semifinais, o que alterou completamente o desfecho do campeonato.

Com a reviravolta, o Gurupi herdou a vaga deixada pelo União e passou a disputar a semifinal contra o Tocantinópolis. O Araguaína, por sua vez, teve a classificação para a final mantida.

Em nova análise, feita em outubro, o STJD reduziu a punição aplicada ao União, o que evitou o rebaixamento do clube, mas manteve sua exclusão da fase decisiva.

Assim, apenas uma semifinal será disputada, definindo o adversário do Araguaína na decisão. Os dois finalistas garantirão vagas na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Campeonato Tocantinense de 2025 será concluído menos de três semanas antes do início da edição seguinte, marcada para começar em 17 de janeiro. Estão confirmados Araguaína, Gurupi, Tocantinópolis, Capital, União, Bela Vista, além dos promovidos Palmas e Guaraí.