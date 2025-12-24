ESPORTES
Técnico de campanha histórica do Vitória vai treinar clube da Jordânia
Treinador teve passagem marcante no Brasileirão de 2013 pelo Leão da Barra
Por Lucas Vilas Boas
Ex-Vitória, o técnico Ney Franco foi anunciado na segunda-feira, 22, como reforço do Al Hussein Sport Club, da Jordânia. Aos 59 anos, o treinador havia assumido um clube pela última vez no início de 2025, quando fez nove jogos no comando do ABC.
"Ney Franco .. Com a realeza! Treinador brasileiro "NEY FRANCO" gerente do Royals, bem vindo ao castelo dos invasores!", escreveu a equipe jordana nas redes sociais.
Campeão da Copa do Brasil com o Flamengo em 2006, o treinador também conquistou o Sul-Americano e o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira da categoria. Em 2012, Ney levantou a sua última taça, quando venceu a Copa Sul-Americana pelo São Paulo.
Leia Também:
Carreira no Vitória
Em setembro de 2013, o técnico assumiu o Vitória no segundo turno do Brasileirão e protagonizou a incrível sequência de apenas duas derrotas em 20 jogos, que garantiu a histórica quinta colocação ao Rubro-Negro naquela temporada.
A campanha de 59 pontos em 38 jogos foi, por muito tempo, a melhor já registrada de um clube nordestino na Série A de pontos corridos. Em 2024, o Fortaleza ultrapassou a marca com a quarta colocação, com 68 pontos, e, posteriormente, o Bahia com 60 pontos em 2025.
Após uma curta passagem que durou apenas quatro jogos no Flamengo em 2014, Ney Franco retornou ao Vitória em agosto, mas sem o mesmo sucesso. O Leão acabou rebaixado à segunda divisão com o jejum de apenas duas vitórias nas dez últimas rodadas da Série A.
Ao todo, o treinador soma 73 jogos com a camisa vermelha e preta, 31 vitórias, 18 empates e 23 derrotas, com 117 gols feitos e 105 sofridos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes