HOME > ESPORTES
ESPORTES

Técnico de campanha histórica do Vitória vai treinar clube da Jordânia

Treinador teve passagem marcante no Brasileirão de 2013 pelo Leão da Barra

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

24/12/2025 - 14:58 h
Dinei e Marquinhos, destaques do elenco do Vitória de 2013
Dinei e Marquinhos, destaques do elenco do Vitória de 2013

Ex-Vitória, o técnico Ney Franco foi anunciado na segunda-feira, 22, como reforço do Al Hussein Sport Club, da Jordânia. Aos 59 anos, o treinador havia assumido um clube pela última vez no início de 2025, quando fez nove jogos no comando do ABC.

"Ney Franco .. Com a realeza! Treinador brasileiro "NEY FRANCO" gerente do Royals, bem vindo ao castelo dos invasores!", escreveu a equipe jordana nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por نادي الحسين الرياضي (@alhusseinclub)

Campeão da Copa do Brasil com o Flamengo em 2006, o treinador também conquistou o Sul-Americano e o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira da categoria. Em 2012, Ney levantou a sua última taça, quando venceu a Copa Sul-Americana pelo São Paulo.

Carreira no Vitória

Em setembro de 2013, o técnico assumiu o Vitória no segundo turno do Brasileirão e protagonizou a incrível sequência de apenas duas derrotas em 20 jogos, que garantiu a histórica quinta colocação ao Rubro-Negro naquela temporada.

A campanha de 59 pontos em 38 jogos foi, por muito tempo, a melhor já registrada de um clube nordestino na Série A de pontos corridos. Em 2024, o Fortaleza ultrapassou a marca com a quarta colocação, com 68 pontos, e, posteriormente, o Bahia com 60 pontos em 2025.

Após uma curta passagem que durou apenas quatro jogos no Flamengo em 2014, Ney Franco retornou ao Vitória em agosto, mas sem o mesmo sucesso. O Leão acabou rebaixado à segunda divisão com o jejum de apenas duas vitórias nas dez últimas rodadas da Série A.

Ney Franco em entrevista coletiva no Vitória
Ney Franco em entrevista coletiva no Vitória | Foto: Divulgação | ECVitória

Ao todo, o treinador soma 73 jogos com a camisa vermelha e preta, 31 vitórias, 18 empates e 23 derrotas, com 117 gols feitos e 105 sofridos.

x