Técnico de campanha histórica do Vitória vai treinar clube da Jordânia

Dinei e Marquinhos, destaques do elenco do Vitória de 2013 - Foto: Divulgação | ECVitória

Ex-Vitória, o técnico Ney Franco foi anunciado na segunda-feira, 22, como reforço do Al Hussein Sport Club, da Jordânia. Aos 59 anos, o treinador havia assumido um clube pela última vez no início de 2025, quando fez nove jogos no comando do ABC.

"Ney Franco .. Com a realeza! Treinador brasileiro "NEY FRANCO" gerente do Royals, bem vindo ao castelo dos invasores!", escreveu a equipe jordana nas redes sociais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Campeão da Copa do Brasil com o Flamengo em 2006, o treinador também conquistou o Sul-Americano e o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira da categoria. Em 2012, Ney levantou a sua última taça, quando venceu a Copa Sul-Americana pelo São Paulo.

Carreira no Vitória

Em setembro de 2013, o técnico assumiu o Vitória no segundo turno do Brasileirão e protagonizou a incrível sequência de apenas duas derrotas em 20 jogos, que garantiu a histórica quinta colocação ao Rubro-Negro naquela temporada.

A campanha de 59 pontos em 38 jogos foi, por muito tempo, a melhor já registrada de um clube nordestino na Série A de pontos corridos. Em 2024, o Fortaleza ultrapassou a marca com a quarta colocação, com 68 pontos, e, posteriormente, o Bahia com 60 pontos em 2025.

Após uma curta passagem que durou apenas quatro jogos no Flamengo em 2014, Ney Franco retornou ao Vitória em agosto, mas sem o mesmo sucesso. O Leão acabou rebaixado à segunda divisão com o jejum de apenas duas vitórias nas dez últimas rodadas da Série A.

Ney Franco em entrevista coletiva no Vitória | Foto: Divulgação | ECVitória

Ao todo, o treinador soma 73 jogos com a camisa vermelha e preta, 31 vitórias, 18 empates e 23 derrotas, com 117 gols feitos e 105 sofridos.