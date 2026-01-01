Saiba quantas partidas no máximo o Vitória pode jogar em 2026

Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

2026 já chegou, e o Vitória sonha grande para a nova temporada que equilibrará Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro na agenda rubro-negra.

A depender do desempenho em cada torneio, o Rubro-Negro poderá entrar em campo entre 54 e 68 vezes, começando pelo Campeonato Baiano já no dia 10 de janeiro, às 16h, no Barradão, diante do Atlético de Alagoinhas.

Enquanto um elenco misto, com jogadores jovens da base e alguns atletas do profissional, joga o Baianão, o elenco principal ficará concentrado na preparação para a Série A.

A estreia do Leão no Campeonato Brasileiro tem data-base prevista para 28 de março, quando a equipe recebe o Remo, também no Barradão.

Como foi em 2025?

No ano passado, o Vitória disputou 67 partidas, considerando Baianão, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana, que não disputará em 2026.

A experiência não foi boa. O acúmulo de jogos acabou impactando o rendimento da equipe, que caiu precocemente em competições eliminatórias e precisou lutar até a rodada final do Brasileiro para escapar do rebaixamento.

No estadual, o Rubro-Negro ficou com o vice-campeonato, perdendo o título em casa para o Bahia. Já na Série A, a permanência veio apenas na última rodada, com vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, resultado que garantiu o 15º lugar na tabela.

Início da temporada

O grupo que dará início à campanha no Campeonato Baiano se reapresentou no último dia 26 de dezembro e será comandado pelo auxiliar Rodrigo Chagas. Já o elenco principal inicia oficialmente a preparação neste sábado, 3, com foco total no Brasileirão.