Bahia e Vitória estão entre os 20 times que mais faturaram em torneios

Ba-Vi - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

2025 foi um ano de muitas conquistas para o futebol baiano - e muitas delas, quantificáveis. Considerando torneios nacionais e internacionais, Bahia e Vitória aparecem no top 20 clubes que mais faturaram no Brasil com premiações de campeonatos, aumentando o caixa dos clubes com conquistas.

Bahia

O Bahia aparece como o oitavo time brasileiro com maior arrecadação em premiações, somando R$ 47.040.254 ao longo do ano. O valor reflete principalmente a participação do Tricolor na Libertadores, responsável por mais de R$ 26 milhões do total.

Além disso, entram na conta as campanhas no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, compondo um dos melhores desempenhos financeiros do clube na década.

Vitória

O Vitória, por sua vez, encerrou 2025 na 16ª colocação do ranking, com R$ 12.400.881 recebidos em premiações. A maior parcela desse montante veio da Copa Sul-Americana, competição que rendeu cerca de R$ 5,6 milhões ao rubro-negro.

As demais receitas foram distribuídas entre participações em torneios nacionais, com campanhas mais curtas e, consequentemente, valores menores.

Líderes financeiros

No topo da lista, a distância é expressiva. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo dominaram o ranking, impulsionados sobretudo pela presença em competições de alto rendimento financeiro, como a Copa do Mundo de Clubes e a Copa Intercontinental.

Flamengo e Fluminense, por exemplo, superaram a marca de R$ 370 milhões, enquanto o Palmeiras ultrapassou R$ 320 milhões. O Botafogo, mesmo abaixo desse trio, ainda se aproximou dos R$ 200 milhões.

Logo atrás, o Corinthians aparece como exceção fora do eixo das competições internacionais, faturando R$ 115 milhões, sendo quase a totalidade desse valor proveniente do título da Copa do Brasil.

Tem clube da Série B?

Mesmo competindo com todos os clubes da primeira divisão, times da Série B também aparecem na lista. Athletico-PR, CSA, Retrô e CRB figuram entre os 20 que mais arrecadaram, mesmo sem disputar a elite ou torneios continentais.

O fator decisivo foi o desempenho na Copa do Brasil, onde avançaram até fases que garantem premiações significativas.

Em contrapartida, alguns clubes da Série A tiveram receitas discretas. Sport, Santos, Juventude e Mirassol aparecem no fim da lista, reflexo de eliminações precoces e campanhas curtas nas competições eliminatórias.

Veja a lista completa de valores:

Flamengo: R$ 375.744.130,00 Fluminense: R$ 374.234.823,00 Palmeiras R$ 322.339.801,00 Botafogo: R$ 199.745.222,00 Corinthians: R$ 115.091.092,00 Vasco: R$ 66.099.602 São Paulo: R$ 47.130.458,00 Bahia: R$ 47.040.254,00 Atlético-MG: R$ 45.715.242,00 Internacional: R$ 34.854.196,00 Fortaleza: R$ 33.595.864,00 Cruzeiro: R$ 26.214.881,00 Grêmio: R$ 15.357.373,00 Athletico-PR: R$ 13.615.875,00 CSA: R$ 13.103.500,00 Vitória: R$ 12.400.881,00 Ceará: R$ 10.903.000,00 Bragantino: R$ 9.791.250,00 Retrô: R$ 9.183.500,00 CRB: R$ 8.653.500,00

