Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RETROSPECTIVA 2025

Bahia e Vitória estão entre os 20 times que mais faturaram em torneios

As participações em Libertadores e Sul-Americana renderam um caixa de destaque aos dois clubes

Marina Branco

Por Marina Branco

31/12/2025 - 16:46 h
Ba-Vi
Ba-Vi -

2025 foi um ano de muitas conquistas para o futebol baiano - e muitas delas, quantificáveis. Considerando torneios nacionais e internacionais, Bahia e Vitória aparecem no top 20 clubes que mais faturaram no Brasil com premiações de campeonatos, aumentando o caixa dos clubes com conquistas.

Leia Também:

Substituto de Halter? Vitória avança em negociações com zagueiro
Retorna em 2026? Situação de Wellington Rato no Vitória é definida
Trio do Bahia aparece entre os jogadores mais valorizados do Brasil

Bahia

O Bahia aparece como o oitavo time brasileiro com maior arrecadação em premiações, somando R$ 47.040.254 ao longo do ano. O valor reflete principalmente a participação do Tricolor na Libertadores, responsável por mais de R$ 26 milhões do total.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, entram na conta as campanhas no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, compondo um dos melhores desempenhos financeiros do clube na década.

Vitória

O Vitória, por sua vez, encerrou 2025 na 16ª colocação do ranking, com R$ 12.400.881 recebidos em premiações. A maior parcela desse montante veio da Copa Sul-Americana, competição que rendeu cerca de R$ 5,6 milhões ao rubro-negro.

As demais receitas foram distribuídas entre participações em torneios nacionais, com campanhas mais curtas e, consequentemente, valores menores.

Líderes financeiros

No topo da lista, a distância é expressiva. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo dominaram o ranking, impulsionados sobretudo pela presença em competições de alto rendimento financeiro, como a Copa do Mundo de Clubes e a Copa Intercontinental.

Flamengo e Fluminense, por exemplo, superaram a marca de R$ 370 milhões, enquanto o Palmeiras ultrapassou R$ 320 milhões. O Botafogo, mesmo abaixo desse trio, ainda se aproximou dos R$ 200 milhões.

Logo atrás, o Corinthians aparece como exceção fora do eixo das competições internacionais, faturando R$ 115 milhões, sendo quase a totalidade desse valor proveniente do título da Copa do Brasil.

Tem clube da Série B?

Mesmo competindo com todos os clubes da primeira divisão, times da Série B também aparecem na lista. Athletico-PR, CSA, Retrô e CRB figuram entre os 20 que mais arrecadaram, mesmo sem disputar a elite ou torneios continentais.

O fator decisivo foi o desempenho na Copa do Brasil, onde avançaram até fases que garantem premiações significativas.

Em contrapartida, alguns clubes da Série A tiveram receitas discretas. Sport, Santos, Juventude e Mirassol aparecem no fim da lista, reflexo de eliminações precoces e campanhas curtas nas competições eliminatórias.

Veja a lista completa de valores:

  1. Flamengo: R$ 375.744.130,00
  2. Fluminense: R$ 374.234.823,00
  3. Palmeiras R$ 322.339.801,00
  4. Botafogo: R$ 199.745.222,00
  5. Corinthians: R$ 115.091.092,00
  6. Vasco: R$ 66.099.602
  7. São Paulo: R$ 47.130.458,00
  8. Bahia: R$ 47.040.254,00
  9. Atlético-MG: R$ 45.715.242,00
  10. Internacional: R$ 34.854.196,00
  11. Fortaleza: R$ 33.595.864,00
  12. Cruzeiro: R$ 26.214.881,00
  13. Grêmio: R$ 15.357.373,00
  14. Athletico-PR: R$ 13.615.875,00
  15. CSA: R$ 13.103.500,00
  16. Vitória: R$ 12.400.881,00
  17. Ceará: R$ 10.903.000,00
  18. Bragantino: R$ 9.791.250,00
  19. Retrô: R$ 9.183.500,00
  20. CRB: R$ 8.653.500,00

Números do levantamento do Gato Mestre

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arrecadação clubes Bahia futebol baiano premiações futebol ranking clubes Brasil vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ba-Vi
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Ba-Vi
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Ba-Vi
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Ba-Vi
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x