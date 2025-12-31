Menu
ESPORTES

Retorna em 2026? Situação de Wellington Rato no Vitória é definida

Meia-atacante de 33 anos ainda tem contrato com o Leão da Barra

João Grassi

Por João Grassi

31/12/2025 - 15:38 h
Wellington Rato em ação pelo Vitória
Wellington Rato em ação pelo Vitória

Jogador contrato em 2025, Wellington Rato não brilhou no Vitória e rapidamente deixou o clube no mesmo ano. O meia-atacante de 33 anos foi emprestado ao Goiás e seguirá no time do Centro-Oeste na próxima temporada. O novo contrato foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Rato sofreu uma ruptura total no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, já na reta final do Campeonato Brasileiro Série B. Por obrigações contratuais, o Goiás renovou seu vínculo de empréstimo até o fim de 2026, enquanto ele se recupera da lesão.

Antes de lesionar, Wellington Rato havia disputado 19 jogos e marcado dois gols pelo Verdão Goiano. Ele foi contratado pelo Vitória junto ao São Paulo por R$ 5 milhões, chegando em Salvador com boas expectativas de se tornar uma das referências técnicas no elenco do Leão.

Contrato de empréstimo de Rato renovado e publicado no BID da CBF
Contrato de empréstimo de Rato renovado e publicado no BID da CBF | Foto: Reprodução | CBF

Com desempenho abaixo do esperado, o atleta vestiu vermelho e preto em 24 partidas, sendo apenas cinco pelo Brasileirão Série A, com dois gols e cinco assistências. O contrato dele com o Vitória vai até dezembro de 2027.

x