VEJA O RANKING

Trio do Bahia aparece entre os jogadores mais valorizados do Brasil

Somados, os três tricolores somam mais de 150 milhões de reais de valorização em 2025

Marina Branco

Por Marina Branco

31/12/2025 - 15:02 h
Juba pelo Bahia
Juba pelo Bahia -

Entre premiações, números recebidos em competições internacionais e investimentos do Grupo City, o Bahia vem tendo anos cada vez melhores em valores - e isso também vem de dentro do elenco.

Segundo dados do Transfermarkt, três jogadores do elenco tricolor estão entre os 20 atletas que mais tiveram crescimento de valor de mercado no futebol brasileiro ao longo do ano. Somados, Erick Pulga, Luciano Juba e Ramos Mingo acumularam uma valorização superior a R$ 150 milhões.

A variação no valor de mercado é considerada um dos principais indicadores de desempenho individual, refletindo regularidade, impacto esportivo, idade, projeção e interesse do mercado.

Líderes do ranking

O levantamento é liderado por Kaio Jorge, do Cruzeiro. O atacante terminou a temporada como artilheiro da Série A e viu seu valor de mercado crescer cerca de R$ 114 milhões, um aumento percentual de quase 390%, alcançando a marca de R$ 143 milhões.

Na sequência, aparecem Vitor Roque, atualmente no Palmeiras, e Rayan, do Vasco, ambos com acréscimo aproximado de R$ 98 milhões ao longo do ano.

Idade não é documento

Juba consegue ainda mais um feito impressionante na lista - o ranking, que valoriza atletas jovens pelo maior tempo de atividade pela frente, tem o tricolor como único jogador acima dos 25 anos entre os vinte mais valorizados.

Ranking de clubes

A partir de seus jogadores,Palmeiras, Bahia e Corinthians aparecem como líderes de valorização, com três atletas cada, enquanto outros nove clubes aparecem pelo menos uma vez, totalizando 12 times diferentes na lista.

Bahia futebol brasileiro investimentos esportivos ranking de clubes Transfermarkt valorização de jogadores

x