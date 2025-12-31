Menu
HOME > ESPORTES
LISTA DEFINIDA!

Destaques do Mundial Sub-17 representam o Bahia na Copinha

Principal competição de base do país terá início em janeiro

João Grassi

Por João Grassi

31/12/2025 - 12:41 h
Dell em treino do Bahia
Dell em treino do Bahia -

O Bahia definiu os 30 jogadores inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Deste grupo, 22 viajam para São Paulo, enquanto os demais seguem em Salvador, em período de treinamento ou integrando o elenco que disputará o Campeonato Baiano Profissional, mas poderão ir para a capital paulista caso sejam solicitados.

Entre os atletas, destacam-se nomes como Jampa e Dell, que representaram o Esquadrão de Aço na Copa do Mundo Sub-17, além de atletas como Kauê Furquim, Roger Gabriel e Daniel David, grandes talentos da base tricolor.

A equipe será comandada na competição pela comissão técnica do Sub-20, liderada pelo técnico Leonardo Galbes, que conduz o Bahia em mais um desafio nacional da categoria.

A estreia será no dia 3 de janeiro, às 11h, contra a Inter de Limeira. Na segunda rodada, o Tricolor enfrenta o CSA no dia 6 de janeiro, também às 11h. O fechamento da primeira fase acontece no dia 9 de janeiro, novamente às 11h, diante do América-SP.

Leia Também:

Saiba onde assistir os jogos da dupla Ba-Vi na Copinha 2026
Bahia conhece sede e rivais da Copinha 2026; veja a chave do Tricolor
Gigantes ingleses disputam a contratação de Dell, joia do Bahia

Confira a lista da Copinha:

GOLEIROS: Jampa, Iuri e Fabio

LATERAIS: Daniel Lima, Santana e Fernando Gabriel

ZAGUEIROS: Daniel Costa, Gerald, Dodô, Ruan Victor e Alessandro

VOLANTES: Saymon, Wendel, Anthony, Keven, Sidney e João Henrique

MEIAS: Victor Hugo, Emmanuel, Pedrinho, Carioca e Roger Gabriel

ATACANTES: Kauê Furquim, Guilherme, Juninho, João Andrade, Dell, Richarllyson, Ryan Nascimento e Daniel David

x