LISTA DEFINIDA!
Destaques do Mundial Sub-17 representam o Bahia na Copinha
Principal competição de base do país terá início em janeiro
Por João Grassi
O Bahia definiu os 30 jogadores inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Deste grupo, 22 viajam para São Paulo, enquanto os demais seguem em Salvador, em período de treinamento ou integrando o elenco que disputará o Campeonato Baiano Profissional, mas poderão ir para a capital paulista caso sejam solicitados.
Entre os atletas, destacam-se nomes como Jampa e Dell, que representaram o Esquadrão de Aço na Copa do Mundo Sub-17, além de atletas como Kauê Furquim, Roger Gabriel e Daniel David, grandes talentos da base tricolor.
A equipe será comandada na competição pela comissão técnica do Sub-20, liderada pelo técnico Leonardo Galbes, que conduz o Bahia em mais um desafio nacional da categoria.
A estreia será no dia 3 de janeiro, às 11h, contra a Inter de Limeira. Na segunda rodada, o Tricolor enfrenta o CSA no dia 6 de janeiro, também às 11h. O fechamento da primeira fase acontece no dia 9 de janeiro, novamente às 11h, diante do América-SP.
Leia Também:
Confira a lista da Copinha:
GOLEIROS: Jampa, Iuri e Fabio
LATERAIS: Daniel Lima, Santana e Fernando Gabriel
ZAGUEIROS: Daniel Costa, Gerald, Dodô, Ruan Victor e Alessandro
VOLANTES: Saymon, Wendel, Anthony, Keven, Sidney e João Henrique
MEIAS: Victor Hugo, Emmanuel, Pedrinho, Carioca e Roger Gabriel
ATACANTES: Kauê Furquim, Guilherme, Juninho, João Andrade, Dell, Richarllyson, Ryan Nascimento e Daniel David
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes