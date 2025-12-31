Destaques do Mundial Sub-17 representam o Bahia na Copinha

Dell em treino do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia definiu os 30 jogadores inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Deste grupo, 22 viajam para São Paulo, enquanto os demais seguem em Salvador, em período de treinamento ou integrando o elenco que disputará o Campeonato Baiano Profissional, mas poderão ir para a capital paulista caso sejam solicitados.

Entre os atletas, destacam-se nomes como Jampa e Dell, que representaram o Esquadrão de Aço na Copa do Mundo Sub-17, além de atletas como Kauê Furquim, Roger Gabriel e Daniel David, grandes talentos da base tricolor.

A equipe será comandada na competição pela comissão técnica do Sub-20, liderada pelo técnico Leonardo Galbes, que conduz o Bahia em mais um desafio nacional da categoria.

A estreia será no dia 3 de janeiro, às 11h, contra a Inter de Limeira. Na segunda rodada, o Tricolor enfrenta o CSA no dia 6 de janeiro, também às 11h. O fechamento da primeira fase acontece no dia 9 de janeiro, novamente às 11h, diante do América-SP.

Confira a lista da Copinha:

GOLEIROS: Jampa, Iuri e Fabio

LATERAIS: Daniel Lima, Santana e Fernando Gabriel

ZAGUEIROS: Daniel Costa, Gerald, Dodô, Ruan Victor e Alessandro

VOLANTES: Saymon, Wendel, Anthony, Keven, Sidney e João Henrique

MEIAS: Victor Hugo, Emmanuel, Pedrinho, Carioca e Roger Gabriel

ATACANTES: Kauê Furquim, Guilherme, Juninho, João Andrade, Dell, Richarllyson, Ryan Nascimento e Daniel David