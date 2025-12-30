Sidney relembra conquista do Nordestão pelo Bahia: "Pra sempre"

Sidney em entrevista coletiva - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Um dos principais talentos formados na base do Bahia, Sidney deve estar na equipe alternativa que vai estrear no Campeonato Baiano no dia 11 de janeiro. O volante de 19 anos teve como principal destaque em 2025 a participação nas finais da Copa do Nordeste, quando o Tricolor superou o Confiança e conquistou o pentacampeonato.

Em entrevista coletiva concedida no CT Evaristo de Macedo, nesta terça-feira, 30, Sidney fez um balanço da temporada e deixou projeções ambiciosas para o futuro.

"Primeiramente quero estar no grupo principal do Bahia, ganhar minutos, ganhar novos títulos e, consequentemente, fazer uma grande temporada pela equipe principal", projetou o meio-campista.

Creio que jogar uma final da Copa do Nordeste foi e ficará marcado na minha história pra sempre. Sidney - Volante do Bahia

Sidney enalteceu a preparação e "cuidado" que o clube tem com ele. O meio-campista, inclusive, diz não ser o único jovem atleta que recebe um acompanhamento de excelência.

"Pra mim é muito gratificante o cuidado que o Bahia tem comigo, tanto na parte do campo quanto na parte mental. Creio que isso me ajuda muito e vai continuar me ajudando na carreira. O Bahia faz um trabalho excelente comigo e com outros garotos também. Creio que só tem a acrescentar", destacou.

O jogador tricolor também sobre o desempenho do Sub-20 no Campeonato Brasileiro da categoria, onde o Bahia não fez boa campanha e ficou apenas na 16ª colocação, próximo da zona de rebaixamento.

"Confesso que foi um ano muito difícil. Na base a gente teve muitas oscilações, principalmente no Campeonato Brasileiro. A gente começou bem e brigou para não cair no final, mas conseguimos permanecer na Série A", relembrou.

Conselhos das 'feras'

O Pivete de Aço ainda revelou ter aprendido muito com Caio Alexandre e Nicolás Acevedo, principais peças da volância tricolor. Ele diz que procurou "absorver" a experiência desses atletas.

"Eu converso muito com o Caio Alexandre e com o Nico Acevedo, no começo do ano, antes da lesão. Com o Nico eu conversei o ano todo e procurei absorver tudo que ele me passava", explicou.

O Bahia inicia sua trajetória no Campeonato Baiano em 11 de janeiro, um domingo, às 16h, contra o Jequié, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.